KARUN vs BUMRAH: कमबैक ब्वॉय करुण ने लूट लिया बुमराह को, नायर के पीछे पड़ गई पूरी मुंबई ब्रिगेड, वीडियो वायरल

Karun Nair vs Jasprit Bumrah: इंडियन प्रीमियर लीग (IP 2025) में रविवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस (DC vs MI) के बीच बहुत ही गजब का मुकाबला हुआ. रोमांचक और तनावपूर्ण मैच में आखिरकार टीम पंड्या मैच 12 रन से अपनी झोली में डालने में सफल रही, लेकिन दिल लूट लिया दिल्ली के सब्स्टीट्यूट बल्लेबाज करुण नायर (89 रन, 40 गेंद, 2 चौके, 5 छक्के) ने. खासकर जिस अंदाज में नायर ने अनुभवी जसप्रीत बुमराह (Karun vs Bumrah) की धुनाई की उससे पूर मुंबई ब्रिगेड झल्ला उठी. नायर ने बुमराह की खेली 9 गेंदों पर 23 रन बनाए. इसमें उन्होंने दो बेहतरीन छक्के और इतने ही चौके लगाकर बुमराह ही नहीं पूरी मुंबई इंडियंस के चेहरे पर पसीने ला दिये. जब तक नायर पिच पर थे, तब तक मैच दिल्ली कैपिटल्स के पाले में जाता दिख रहा था. लेकिन वह आउट क्या हुए कि मुकाबला दिल्ली के हाथ से निकलता चला गया.

वहीं बैटिंग के दौरान दूसरा रन लेने के दौरान अनजाने में करुण वापस लौटने के दौरान बुमराह से टकरा गए. करुण ने सॉरी भी बोला, लेकिन इसके बावजूद पूरी मुंबई ब्रिगेड नायर के पीछे पड़ गई. आप देख सकते हैं.

नायर के यही वे प्रचंड शॉट थे, जिन्होंने बुमराह ही नहीं, बल्कि पूरी मुंबई टीम को पसीने-पसीने कर दिया

इस छिड़ी तनातनी और शब्दबाणों की जंग में बुमराह ने भी करुण के नजदीक आकर उन पर खूब बाण चलाए

करुण नायर ने तीन साल बाद सब्स्टीट्यूट बल्लेबाज के रूप में आईपीएल में वापसी की, तो फिर से सभी का दिल लूट कर ले गए

Dropped from ICT

Dropped from Ranji team

Dropped from IPL too

Back after 3 years



The quality of shots against the world's best bowlers boult & Bumrah says it all , if life gives you a chance, be like Karun Nair