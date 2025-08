IND vs ENG: करुण नायर-वाशिंगटन सुंदर ने खेल भावना दिखाकर जीता दिल, अंग्रेज भी ताली बजाए बिना न रह सके

Karun Nair, Washington Sundar Stunning 'Spirit Of Cricket': करुण नायर और वाशिंगटन सुंदर (Karun Nair, Washington Sundar) ने पांचवें टेस्ट मैच (IND vs ENG 4th Test) के पहले दिन कुछ ऐसा किया जिसकी तारीफ हो रही है. दरअसल, पारी के 57वें ओवर में इंग्लैंड के क्रिस वोक्स (Chris Woakes) फील्डिंग के दौरान चोटिल जिसके बाद सुदंर और नायर ने एक ऐसी खेल भावना दिखाई जिसके देखकर अंग्रेज दर्शक ताली बजाए बिना न रह सके.

हुआ ये कि भारत की पारी के 57वें ओवर में करुण नायर ने जेमी ओवरटन की गेंद पर एक सीधा शॉट मारा मारा, गेंद को फील्ड करने के लिए क्रिस वोक्स रेस लगाई. इसी दौरान वह गिर और उनके कंधे में चोट लग गई. इस दौरान सुंदर और नायर ने भागकर तीन रन ले लिए थे. दोनों के पास चार रन लेने का मौका था लेकिन जब उन्होंने देखा कि वोक्स चोटिल हो गए हैं तो उन्होंने चौथा रन भागकर लेने का फैसला नहीं लिया. दोनों ने खेल भावना दिखाकर फैन्स का दिल जीत लिया.

मैच देख रहे अंग्रेज दर्शक भी दोनों की "स्पिरिट ऑफ द गेम" को देखकर ताली बजाए बिना रह पाए. सोशल मीडिया पर भी फैन्स दोनों की खेल भावना की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. (Karun Nair, Washington Sundar 'Spirit Of Cricket' Gesture viral)

Karun Nair and Wahington Sundar didn't run the 4th run as soon as Woakes went down and injured himself.



Spirit of the game 👏