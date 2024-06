केन विलियमसन ने छोड़ी कप्तानी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी ठुकराया, क्या होने वाली है बड़ी अनहोनी?

Kane Williamson Step Down as Captain: न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज केन विलियमसन ने बड़ा फैसला लिया है. टी20 वर्ल्ड कप 2024 में कीवी टीम की असफलता के बाद उन्होंने व्हाइट बॉल क्रिकेट की कप्तानी छोड़ दी है. यानी अब वह न्यूजीलैंड की वनडे और टी20 फॉर्मेट में भी अगुवाई नहीं करेंगे. यही नहीं खबरों की मानें तो उन्होंने न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को भी ठुकरा दिया है. स्टार बल्लेबाज के इन दो बड़े फैसले से फैंस सहमे हुए हैं. उनको डर सता रहा है कि कहीं वह टी20 वर्ल्ड कप में मिली असफलता के बाद कोई बड़ा निर्णय ना ले लें.

वनडे और टी20 से पहले ही केन विलियमसन टेस्ट फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ चुके हैं. उनकी मौजूदा उम्र 33 साल है. वह न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के साथ-साथ आईपीएल में भी शिरकत करते हैं. ऐसे में कीवी फैंस के साथ-साथ भारत में भी उन्हें खूब पसंद किया जाता है. लोग लगातार सवाल कर रहे हैं कि क्या उनका अगला प्लान रिटायरमेंट का है? अगर आपका भी यही सवाल है तो बता दें कि इस मसले पर अबतक उन्होंने बातचीत नहीं की है. फिलहाल वह न्यूजीलैंड के लिए तीनों फॉर्मेट में एक खिलाड़ी के तौर पर शिरकत करते रहेंगे.

Update: Kane Williamson resigns as New Zealand's white-ball captain after his team's Group Stage exit in the World Cup. It takes guts to take such a decision, respect for Williamson just increased so much 🫡❤️ #T20WorldCup pic.twitter.com/O3UxFNrnZj