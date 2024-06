इन 6 IPL स्टार की टीम इंडिया में होने जा रही है एंट्री! इनमें कहीं आपका चहेता तो नहीं

India vs Zimbabwe T20I Series: मौजूदा समय में टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप 2024 में शिरकत कर रही है. प्रमुख टूर्नामेंट के बाद ब्लू टीम को जिम्बाब्वे का दौरा करना है. मीडिया रिपोर्ट की माने तो जिम्बाब्वे दौरे पर रोहित एंड कंपनी के कुछ प्रमुख खिलाड़ियों को आराम दिया जा सकता है. वहीं आईपीएल 2024 में जमकर कहर बरपाने वाले कुछ युवा खिलाड़ियों को आगामी दौरे पर डेब्यू करने का मौका मिला सकता है. ऐसे में बात करें किन खिलाड़ियों को जिम्बाब्वे दौरे के लिए ब्लू टीम में शामिल किया जाता है, तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

पीटीआई न्यूज एजेंसी की खबर के मुताबिक बीसीसीआई टी20 वर्ल्ड कप 2024 में शिरकत कर रहे प्रमुख खिलाड़ियों के थकान को देखते हुए आगामी दौरे पर युवा खिलाड़ियों को मौका दे सकता है. सूत्र के मुताबिक, 'जिन खिलाड़ियों ने आईपीएल के पिछले सीजन में जबर्दस्त प्रदर्शन किया है. वह आगामी दौरे के लिए प्रमुख दावेदार हैं. इसमें एसआरच के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा से लेकर आरआर के रियान पराग, मयंक यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, विजय कुमार वैशाख और यश दयाल जैसे खिलाड़ियों का नाम शामिल है.'

Abhishek Sharma, Riyan Parag, Mayank Yadav, Harshit Rana, Nitish Reddy, Vijay Kumar Vyshak & Yash Dayal all are in NCA camp - Some will go to Zimbabwe T20Is. (PTI). pic.twitter.com/VqFMA3cS0h