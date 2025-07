WCL 2025: देखने वालों ने क्या-क्या नहीं देखा होगा...कामरान अकमल ने 'लड्डू' स्टंपिग को ऐसे किया मिस, सिर पकड़ लेंगे Video

ENGCH vs PAKCH, 1st Match, World Championship of Legends 2025: वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स के पहले मैच में पाकिस्तान चैंपियन ने इंग्लैंड चैंपियन (England Champions vs Pakistan Champions) को 5 रन से हरा दिया. इस मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी की थी और 20 ओवर में 9 विकेट पर 160 रन बनाए थे जिसके बाद इंग्लैंड की टीम 20 ओवर में तीन विकेट खोकर सिर्फ 155 रन ही बना सकी, इस तरह से पाकिस्तान चैंपियन की टीम इस मैच को 5 रन से जीतने में सफल रही. भले ही पाकिस्तान को जीत मिली लेकिन मैच के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसे देखकर आप अपना पेट पकड़ लेंगे. हुआ ये कि इंग्लैंड की पारी के दौरान पाकिस्तान के विकेटकीपर कामरान अकमल (Kamran Akmal) ने एक 'लड्डू स्टंपिंग' मिस कर दी. जिस तरह से कामरान अकमल ने रिएक्ट किया उसे देखकर आपकी हंसी नहीं रूकेगी.

दऱअसल, इंग्लैंड चैंपियन की पारी के छठे ओवर में शोएब मलिक गेंदबाजी कर रहे थे. पहली गेंद जो उन्होंने इंग्लैंड चैंपियन के ओपनर फिल मस्टर्ड (Phil Mustard) को फेंकी, जिसपर बल्लेबाज ने आगे बढ़कर शॉट मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद खेलने से मिस कर गए. अब पाकिस्तानी विकेटकीपर के पास आसान स्टंप करने का मौका था. लेकिन कामरान अकमल भूल भुलैया में फंस गए और गेंद को अच्छी तरह से पकड़ने में विफल रह गए. गेंद उनके दस्ताने से लगकर हवा में उड़ गई और विकेटकीपर इधर-उधर देखने लग गया.

इतना समय मिलते ही फिल मस्टर्ड वापस अपने पिच पर आ गए और स्टंप आउट होने से बच गए. यह एक ऐसा पल था जिसे देखकर कमेंटेटर भी हंस पड़े और गेंदबाज के चेहरे पर जो भाव थे, उसे देखकर यह समझा जा सकता था कि वो क्या महसूस कर रहे हैं.

वैसे, फिल मस्टर्ड मैच में 51 गेंद पर 58 रन बनाकर आउट हुए इयान बेल ने 35 गेंद पर 51 रन की पारी खेली और नाबाद रहे लेकिन टीम को जीत नहीं दिला पाए. पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद हाफीज ने 34 गेंद पर 54 रन बनाए. Mohammad Hafeez प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजे गए.

टीमें इस प्रकार है

इंग्लैंड चैंपियन

इयोन मोर्गन (कप्तान), सर एलेस्टेयर कुक, इयान बेल, जेम्स विंस, फिल मस्टर्ड (विकेट कीपर), टिम एम्ब्रोस, लियाम प्लंकेट, क्रिस ट्रेमलेट, दिमित्री मास्कारेन्हास, रयान साइडबॉटम, स्टुअर्ट मीकर, मोइन अली, रवि बोपारा, समित पटेल, अजमल शहजाद, उस्मान अफजल

पाकिस्तान चैंपियन

मोहम्मद हफीज (कप्तान), कामरान अकमल (विकेटकीपर), शोएब मलिक, शरजील खान, आसिफ अली, उमर अमीन, आमिर यामीन, वहाब रियाज, सोहेल खान, सोहेल तनवीर, रुम्मन रईसबेंच, शाहिद अफरीदी, इमाद वसीम, फवाद आलम, सोहैब मकसूद, सरफराज अहमद, यूनिस खान, मिस्बाह-उल-हक, अब्दुल रज्जाक, सईद अजमल