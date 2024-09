Kamindu Mendis, SL vs NZ: श्रीलंका के बैटर ने टेस्ट में रचा इतिहास, दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बने, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर विश्व क्रिकेट को चौंकाया

Kamindu Mendis World record in Test Cricket: श्रीलंका के कामिन्दु मेंडिस (Kamindu Mendis record) ने टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. न्यूजीलैंड (SL vs NZ 2nd Test) के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में श्रीलंका की पहली पारी के दौरान मेंडिस ने जैसे ही अर्धशतक ठोका, वैसे ही टेस्ट क्रिकेट में एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जिसने विश्व क्रिकेट को चौंका कर रख दिया है. कामिन्दु मेंडिस टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में इकलौते ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिनके नाम टेस्ट करियर के पहले 8 टेस्ट मैचों में लगातार 50 या उससे ज्यादा का स्कोर (50+ scores in each of his first 8 Tests) बनाने का कमाल किया हो.

147 साल के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा

टेस्ट क्रिकेट के 147 साल के इतिहास में किसी बल्लेबाज ने अपने टेस्ट करियर में पहली बार ऐसा किया है. मेंडिस ने श्रीलंका की पहली पारी के दौरान अबतक 56 गेंद पर 51 रन की नाबाद पारी खेली है. पहले दिन का खेल खत्म होने तक वो नाबाद थे. श्रीलंका ने पहले दिन अबतक पहली पारी में 3 विकेट पर 306 रन बना लिए थे. मेंडिस 51 और मैथ्यूज 78 रन बनाकर नाबाद हैं.

A world-record 8th consecutive Test fifty since debut! 🤯 What an incredible achievement from Kamindu Mendis! 💪 #SLvNZ pic.twitter.com/vjTn42cAGX — Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) September 26, 2024

बता दें कि कामिन्दु मेंडिस ने अपने टेस्ट करियर के सभी पारियों में 50 से ज्यादा का स्कोर कर विश्व क्रिकेट में धमाका कर दिया है. साल 2022 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ़ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने के बाद से मेंडिस ने अपने आठ टेस्ट मैचों में से प्रत्येक में कम से कम एक अर्धशतक जरूर जमाया है, उन्होंने इनमें से चार को शतक में बदला है, जिसमें 164 रन उनका अब तक का सर्वोच्च स्कोर है. अबतक अपने टेस्ट करियर में मेंडिस ने अबतक आठ मैचों में 873 रन बना लिए हैं वहीं, उनका औसत 79.36 है.

मेंडिस बने टेस्ट क्रिकेट के नए 'किंग'

कामिन्दु मेंडिस ने टेस्ट करियर का आगाज जिस अंदाज में किया है उसने उन्हें विश्व क्रिकेट का नया किंग बना दिया है. मेंडिस हर मैच में जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं उसने भविष्य के लिए काफी उम्मीदें जगा दी है. बता दें कि मेंडिस ने लगातार 8 मैचों में 50 या उससे ज्यादा का स्कोर करके पाकिस्तान के सऊद शकील को पछाड़ दिया है. शकील ने टेस्ट में अपने डेब्यू से लगातार 7 टेस्ट मैचों में अर्धशतकीय पारी खेली थी.

वहीं, बर्ट सचक्लिफ, सईद अहमद, बासिल बुचर और सुनील गावस्कर ने लगातार 6 टेस्ट में पचास या उससे ज्यादा का स्कोर बनाने का कमाल अपने टेस्ट करियर में किया था. न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में श्रीलंका की पहली पारी में Dinesh Chandimal ने शानदार 116 रनों की पारी खेली. बता दें कि पहला टेस्ट मैच श्रीलंका ने जीता था.