SL vs NZ: कामिन्दु मेंडिस ने टेस्ट क्रिकेट में मचाया तहलका, डॉन ब्रैडमैन के धांसू रिकॉर्ड की बराबरी कर रचा इतिहास

Kamindu Mendis Century, SL vs NZ: कमिंदु मेंडिस (5th Test Century for Kamindu Mendis) ने एक और बड़ा कारनामा टेस्ट क्रिकेट में कर दिया है. कमिंदु मेंडिस ने अपने टेस्ट करिय़र का पांचवां शतक जमाया और साथ ही मेंडिस टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 5 शतक जमाने वाले एशियाई बल्लेबाज बन गए हैं. वहीं, टेस्ट में सबसे तेज 5 शतक जमाने वाले दुनिया के संयुक्त रूप से तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं. मेंडिस टेस्ट में पारियों के हिसाब से सबसे तेज 5 शतक लगाने के मामले में डॉन ब्रैडमैन (Don Bradman) के रिकॉर्ड की बराबरी करने में सफल हो गए हैं. मेंडिस ने अपने 13वें टेस्ट पारी में 5वां शतक पूरा करने का कारनामा कर दिखाया है.

बता दें कि महान Don Bradman ने भी अपने टेस्ट करियर के पहले पांच शतक 13 पारी खेलकर पूरा किए थे. जॉर्ज हेडली ने भी 13 पारी में अपने टेस्ट करियर के पांच शतक पूरा किए थे. वैसे, पारियों के हिसाब से सबसे तेज 5 शतक लगाने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के एवर्टन वीक्स के नाम है. एवर्टन वीक्स ने अपने टेस्ट करियर के पांच शतक 10 पारी में जमा दिए थे. वहीं, दूसरे नंबर पर हर्बर्ट सटक्लिफ थे जिन्होंने अपने टेस्ट करियर का पांचवां शतक 12वीं पारी में पूरा किए थे. 1925 में हर्बर्ट सटक्लिफ ने यह कारनामा किया था.

ब्रैडमैन की बात करें को महान बैटर ने अपने टेस्ट करियर का पहले पांच शतक 1930 में 13 पारी खेलकर पूरा कर लिए थे. यानी मेंंडिस ने ब्रैडमैन के इस खास रिकॉर्ड की बरबरी 94 साल बाद किया है.

Kamindu Mendis has the same number of hundreds (5) as Sir Donald Bradman after first 13 innings in Test career 🤯🤯🤯#SLvNZ #tapmad #DontStopStreaming pic.twitter.com/mTiLNHPIgi