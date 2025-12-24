'कैमरून ग्रीन को इस सबकी जरूरत नहीं', रिकी पोंटिंग ने दी कैमरून ग्रीन को बहुत ही अहम सलाह

अपने जमाने के दिग्गज खिलाड़ी रिकी पोंटिंग ने ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरू ग्रीन को चीजों को सरल बनाए रखने की सलाह देते हुए कहा कि टेस्ट क्रिकेट में सही रणनीति अपनाने के लिए वह अपने खेल का अत्यधिक विश्लेषण या उसमें बदलाव नहीं करें. ग्रीन को हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की मिनी नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा था. वह इंग्लैंड के खिलाफ मौजूदा एशेज श्रृंखला में अभी तक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं. ऑस्ट्रेलिया ने पहले तीन टेस्ट जीतकर एशेज पर कब्जा कर लिया है, लेकिन ग्रीन ने इन मैच में केवल 76 रन बनाए और दो विकेट लिए हैं.

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान पोंटिंग ने ‘आईसीसी रिव्यू' में कहा, ‘वह अपने खेल के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं और चीजों में काफी बदलाव करना पसंद करते हैं. लेकिन अगर मुझे उसे कोई सलाह देनी हो तो वह यही होगी कि चीजों को जितना हो सके उतना सरल बनाए रखें. घरेलू क्रिकेट में अपने अच्छे प्रदर्शन के बारे में सोचें और घरेलू क्रिकेट के अपने अच्छे प्रदर्शन को टेस्ट क्रिकेट में भी दोहराने की कोशिश करें.' ग्रीन अब तक 35 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, जिनमें इस तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर ने 37 विकेट लिए हैं और लगभग 33 की औसत से 1,641 रन बनाए हैं.पोंटिंग का मानना ​​है कि 26 वर्षीय ग्रीन के योगदान का उनके करियर के इस चरण में आकलन करना मुश्किल है.

उन्होंने कहा, ‘अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी के तौर पर उनके प्रदर्शन का सही आंकलन करना अभी काफी मुश्किल है. ऑस्ट्रेलिया में उनका औसत 30 से कम है. उनके करियर का औसत 30 से थोड़ा अधिक है. उन्होंने लगभग 30 टेस्ट मैचों में दो शतक बनाए हैं. उनकी पीठ की सर्जरी हुई है और उनकी गेंदबाजी की गति अब शायद वैसी नहीं है जैसी 12 महीने पहले थी.'