IND vs AUS, 2nd Test: जिससे था टीम इंडिया को डर! वही ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज दूसरे टेस्ट मैच से हुआ बाहर

Josh Hazlewood Ruled Out Of Adelaide Test: ऑस्ट्रेलिया की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. अभी तक मेजबान टीम टीम मिचेल मार्श की चोट से उबर भी नहीं पाई थी कि जोश हेजलवुड को लेकर भी बुरी खबर सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि 33 वर्षीय हेजलवुड भी चोटिल हो गए हैं. जिसकी वजह से वह एडिलेड टेस्ट में हिस्सा नहीं लेंगे. हेजलवुड टेस्ट का दूसरे टेस्ट मैच से बाहर होना कंगारू टीम के लिए बड़ा झटका है. क्योंकि पहले टेस्ट मुकाबले में जब कैप्टन कमिंस और स्टार्क निष्प्रभावी नजर आ रहे थे. उस दौरान उन्होंने कहर बरपाती गेंदबाजी करते हुए टीम इंडिया पर अंकुश लगाने का काम किया था.

जोश हेजलवुड की चोट को देखते हुए कवर के तौर पर सीन एबॉट और ब्रेंडन डॉगेट को ऑस्ट्रेलियाई टीम में शामिल किया गया है. एबॉट ने कंगारू टीम के लिए अबतक कुल 26 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, लेकिन इसमें टेस्ट मुकाबले शामिल नहीं हैं. वहीं डॉगेट को इंटरनेशनल लेवल पर अबतक एक मौका भी नहीं मिला है. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने कुल 40 मुकाबलों में शिरकत की है. इस बीच उनको 71 पारियों में 28.63 की औसत से 142 सफलता हाथ लगी है.

