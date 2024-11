'मैं इस साल आरसीबी के लिए...', RCB में लौटकर खुश हुआ ऑस्ट्रेलियाई पॉवर हीटर ऑलराउंडर

Tim David Is Happy To Be Back In RCB: ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर टिम डेविड ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) में फिर से शामिल होने को लेकर अपना उत्साह साझा किया और टीम के साथ रोमांचक यादें बनाने की उम्मीद जताई. सिंगापुर में जन्मे और ऑस्ट्रेलिया में पले-बढ़े डेविड को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जेद्दा में आईपीएल 2025 की नीलामी में 3 करोड़ रुपये में साइन किया. दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत 2021 में आरसीबी के साथ की थी, उसके अगले साल मुंबई इंडियंस में शामिल हुए. डेविड ने आईएएनएस से कहा, "मैं इस साल आरसीबी के लिए खेलने को लेकर वाकई उत्साहित हूं. मैंने कुछ दोस्तों से संपर्क किया है, कुछ कोचिंग स्टाफ के साथ पहले काम किया है और जाहिर तौर पर यह वहां का शानदार मैदान है, खासकर पावर हिटर्स के लिए, इसलिए मुझे उम्मीद है कि वहां भी कुछ रोमांचक यादें बनेंगी." 28 वर्षीय इस बड़े हिटर ने अपना करियर 20 ओवर के प्रारूप को समर्पित कर दिया है. उन्होंने एमआई एमिरेट्स, एमआई न्यूयॉर्क, एमआई केप टाउन, होबार्ट हरिकेंस, लाहौर कलंदर्स, पर्थ स्कॉर्चर्स, सदर्न ब्रेव्स, सेंट लूसिया किंग्स और दुनिया भर के अन्य फ्रेंचाइज टूर्नामेंटों में खेला है.

दुनिया भर में फ्रेंचाइज प्रतियोगिताओं में खेलने के अपने अनुभव को साझा करते हुए उन्होंने कहा, "अब बहुत से खिलाड़ी बहुत से फ्रेंचाइज टूर्नामेंटों में खेल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने उनमें से बहुत से टूर्नामेंटों में खेला है, और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने साथियों के साथ कैसे काम करते हैं.'' "कभी-कभी जब आप किसी नई टीम के साथ खेल रहे होते हैं, तो आपके पास नए साथी, नया कोचिंग स्टाफ, अलग फ्रेंचाइज हो सकते हैं, और फिर जाहिर है कि जिस देश में आप खेल रहे हैं, वह परिस्थितियों को प्रभावित करता है. इसलिए नए देश में रन बनाने का सफल तरीका आजमाने और काम करने में सक्षम होना, वह भी ऐसी ही परिस्थितियों में."

अंतरराष्ट्रीय टी20 फ्रेंचाइज लीग में, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज सबसे ज्यादा मांग वाले खिलाड़ियों में से एक है. सबसे छोटे प्रारूप में 254 मैचों में, उन्होंने 159.79 की स्ट्राइक रेट से 4872 रन बनाए हैं. आईपीएल में, डेविड ने 170 से ज़्यादा की स्ट्राइक रेट से 659 रन बनाए हैं. डेविड, जो वर्तमान में अबू धाबी टी10 में दिल्ली बुल्स के लिए खेल रहे हैं, ने टी10 प्रारूप में फ़िनिशर की भूमिका पर अपनी राय दी और कहा, "टी10 में, देखिए, आप बस जितना जल्दी हो सके उतने रन बनाने की कोशिश करते हैं. तो हां, आपके पास खेल का अंत जल्दी होता है; यह केवल आधे ओवर हैं, इसलिए मुझे लगता है कि प्रारूप के अनुसार खेलने के अपने तरीके का अभ्यास करना अच्छा है."

मोहाली में भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के लिए पदार्पण करने वाले इस ऑलराउंडर ने हैदराबाद में अपने तीसरे मैच में 27 गेंदों पर 54 रन बनाए. अपने भविष्य की योजनाओं का खुलासा करते हुए डेविड ने कहा, "मैं घर वापस जा रहा हूं और होबार्ट के लिए घर पर बिग बैश खेलूंगा. तो, हां, कुछ मैच खेलना वाकई बहुत बढ़िया है. बिग बैश से पहले मध्यक्रम में बल्लेबाजी करते हुए कुछ लय हासिल करना."

उन्होंने निष्कर्ष निकाला, "मैं बस यह देख रहा हूं कि आगे क्या है, आप जानते हैं, मेरे सामने सीधे. इसलिए मुझे आज रात एक मैच खेलना है, और हम यहां टी10 में फाइनल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है.''

