जॉर्डन हरमन सिर्फ 1 रन से 'किंग' बनने से चूके, पर रचा इतिहास,जानें पहले ही वनडे में टॉप 5 सर्वश्रेष्ठ स्कोरर

जब सामने कोई टीम कमजोर होती है, तो कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन 'ताकतवर' का कोई बल्लेबाज करियर का पहला ही मैच हो तो फिर श्रेय बनता ही है. और दक्षिण अफ्रीका के लिए बुधवार को वनडे करियर का आगाज करने वाले 24 साल के जॉर्डन हरमन को श्रेय दिया जाना तो एकदम बनता है. वैसे भी लोग श्रेय दें य न दें, हरमन ने कागजों पर तो इतिहास पलट ही दिया है. हरमन ने बुधवार को नामीबियाई धरती पर ही मेजबान टीम के खिलाफ अपने पहले ही वनडे मैच में 150 रन की पारी खेलकर इतिहास रच दिया. हरमन ने 126 गेंदों पर 17 चौकों और 3 छक्कों से 150 रन बनाए. और इसी के साथ ही हरमन वनडे के 51 साल के इतिहास में पहले ही वनडे में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले संयुक्त रूप से पहले और दक्षिण अफ्रीका के दूसरे बल्लेबाज बने गए. हरमन सिर्फ 1 रन से चूक गए. अगर वह एक और बना लेते हैं, तो वह इस मामले में 'किंग' बन गए होते, लेकिन यह जीवन में एक बार मिलने वाला मौका उनके हाथ से निकल गया.

पहले ही वनडे में टॉप स्कोर

जब बात वनडे करियर के पहले ही मैच में सर्वश्रेष्ठ स्कोर करने की आती है, तो इसमें दक्षिण अफ्रीका के दो बल्लेबाज हैं. हरमन के अलावा एक और दक्षिण अफ्रीकी मैथ्यू पॉल ब्रीट्जे एक बल्लेबाज रहे, जिन्होंने पिछले साल पाकिस्तान के खिलाफ लाहौर में 150 रन बनाए थे. चलिए आप इस मामले में टॉप-5 बल्लेबाजों के बारे में जान लें:-

बल्लेबाज रन देश बनाम जगह तारीख जे हरमन 150 दक्षिण अफ्रीका नामीबिया विंडहोक 9 सितंबर 2026 एमपी ब्रीत्ज़के 150 दक्षिण अफ्रीका न्यूज़ीलैंड लाहौर 10 फरवरी 2025 डीएल हेन्स 148 वेस्टइंडीज ऑस्ट्रेलिया सेंट जॉन्स 22 फरवरी 1978 रहमानुल्लाह गुरबाज़ 127 अफगानिस्तान आयरलैंड अबू धाबी 21 जनवरी 2021 एमएस चैपमैन 124 हॉन्ग कॉन्ग संयुक्त अरब अमीरात दुबई 16 नवंबर 2015

टॉप 10 में एक भी भारतीय नहीं

वैसे जहां भारतीयों के नाम एक से बड़े एक रिकॉर्ड हैं, लेकिन इस मामले में भारत का एक भी बल्लेबाज टॉप 10 में शामिल नहीं है. वास्तव में सच यह है कि इस मामले में भारतीय नंबर-20 पर आता है. और यह केएल राहुल हैं, जिन्होंने साल 2016 में जिंबाब्वे के खिलाफ अपने पहले ही मैच में हरारे में 100 रन की पारी खेली थी. और केएल राहुल इकलौते ऐसे भारतीय बल्लेबाज हैं, जिन्होंने वनडे इतिहास में अपने पहले ही मैच में शतक बनाए हैं.

F & Q: Frequently Asked Questions