"मैं भी मानता हूं..' जोंटी रोड्स का चौंकाने वाला ऐलान, इस खिलाड़ी को बताया विश्व क्रिकेट का सबसे बेहतरीन फील्डर

Jonty Rhodes react on best fielder in modern day cricket: विश्व क्रिकेट का सबसे बेहतरीन फील्डर कौन है. पिछले 33 साल से क्रिकेट की दुनिया में जोंटी रोड्स वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे बेहतरीन फील्डर माना जाता है. लेकिन अब 2025 में जोंटी रोड्स को एक खिलाड़ी ने बतौर बेस्ट फील्डर रिप्लेस कर दिया है. वो खिलाड़ी कोई और नहीं बल्लि न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स (Glenn Phillips) हैं. ऐसा जोंटी रोड्स (Jonty Rhodes on Glenn Phillips) भी मानते हैं. दरअसल, सोशल मीडिया पर एक शख्स ने पोस्ट शेयर किया और जोंटी को टैग करते हुए लिखा, "सॉरी जोंटी रोड्स, ग्लेन फिलिप्स मौजूदा पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ फील्डर हैं." इस पोस्ट पर खुद जोंटी ने रिएक्ट किया और कमेंट करते हुए लिखा, "सॉरी की कोई जरूरत नहीं है. मैं भी सहमत हूं."

बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी में फिलिप्स ने तीन ऐसे कैच लिए जिसे देखकर दुनिया हैरान रह गई. फिलिप्स ने टूर्नामेंट के दौरान मोहम्मद रिजवान, विराट कोहली और शुभमन गिल का ऐसा करिश्माई कैच लपका था जिसे टूर्नामेंट के बेस्ट कैच करार दिया गया. यही नहीं फिलिप्स के इस कैच की तारीफ पूरी दुनिया कर रही है.