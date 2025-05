IPL 2025: विल जैक्स बाहर, मुंबई इंडियंस ने बीच सीजन में कर दिया खेला, 'गेम चेंजर' को टीम में किया शामिल

Jonny Bairstow Set To Replace Will Jacks In Mumbai Indians Squad For IPL 2025: क्रिकेट के गलियारों से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. ईएसपीएनक्रिकइन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक आईपीएल के शेष बचे मुकाबलों के लिए मुंबई इंडियंस की टीम ने इंग्लिश ऑलराउंडर विल जैक्स की जगह उनके ही हमवतन दिग्गज क्रिकेटर जॉनी बेयरस्टो को अपने बेड़े में शामिल किया है. 35 वर्षीय बेयरस्टो बल्ले के साथ-साथ विकेट के पीछे दस्तानों से भी अहम योगदान देने के लिए मशहूर हैं.

आपको बता दें ऑक्शन के दौरान इस बार जॉनी बेयरस्टो के ऊपर किसी भी फ्रेंचाइजी ने दाव नहीं लगाया था. मगर विल जैक्स के बाहर होने के बाद उनकी किस्मत एक बार फिर से चमक गई है. मौजूदा समय में वह इंग्लिश टीम से भी बाहर चल रहे हैं. ऐसे में यह मौका उनके लिए काफी मददगार साबित हो सकता है. आईपीएल में उनका बल्ला चलता है तो वह एक बार फिर से इंग्लिश टीम में वापसी कर सकते हैं.

जॉनी बेयरस्टो का आईपीएल करियर

जॉनी बेयरस्टो पहली बार आईपीएल में शिरकत नहीं करने जा रहे है, बल्कि यहां वह पहले भी कई बार जलवा बिखेर चुके हैं. खबर लिखे जाने तक उन्होंने देश की प्रतिष्ठित लीग में 50 मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 50 पारियों में 34.54 की औसत से 1589 रन निकले हैं. आईपीएल में उनके नाम दो शतक और नौ अर्धशतक दर्ज है.

जॉनी बेयरस्टो का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

वहीं बात करें जॉनी बेयरस्टो के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के बारे में तो उन्होंने इंग्लैंड के लिए खबर लिखे जाने तक 80 मुकाबलों में हिस्सा लिया है. इस बीच 72 पारियों में 29.84 की औसत से 1671 रन बनाने में कामयाब हुए हैं. इस बीच उनके बल्ले से 10 अर्धशतक निकले हैं.

यह भी पढ़ें- वीरेंद्र सहवाग ने बताया उस कप्तान का नाम, जिसके डांटने पर सचिन, सौरव और राहुल द्रविड़ भी नहीं देते थे जवाब