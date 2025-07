VIDEO: वाइड का अंबार, मैच खत्म हो गया मगर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज का ओवर नहीं, फेंकी 18 गेंदे

John Hastings, Australia Champions vs Pakistan Champions: वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 का 14वां मुकाबला बीते मंगलवार (29 जुलाई) को ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस और पाकिस्तान चैंपियंस के बीच लीसेस्टर में खेला गया. जहां ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस की तरफ से गेंदबाजी करते हुए जॉन हेस्टिंग्स ने आठवें ओवर में कुल 18 गेंदे डाली. जिसके बाद वह चर्चा के विषय बन गए हैं. विपक्षी टीम पाकिस्तान चैंपियंस को जीत के लिए 75 रनों का लक्ष्य मिला था. पारी का आगाज करने आए शरजील खान (नाबाद 32) और सोहेब मकसूद (नाबाद (26) अच्छे टच में नजर आ रहे थे. इन दोनों बल्लेबाजों के खतरनाक इरादे को भांपते हुए कप्तान ब्रेट ली ने पारी का आठवां ओवर जॉन हेस्टिंग्स के हाथों में थमाया. हेस्टिंग्स ने ओवर की शुरूआती पांच गेंदे वाइड डालकर की. इसके बाद छठवीं गेंद लाइन पर रही. जहां मकसूद ने एक रन लेकर स्ट्राइक चेंज किया. हेस्टिंग्स की सातवीं गेंद भी अच्छी रही. मगर यहां शरजील ने जोरदार तरीके से बल्ला घुमाया और गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा दिया. इसके बाद हेस्टिंग्स फिर अपनी लाइन लेंथ से भटक गए और अगली गेंद नो बॉल फेंक दी. इसके बाद अगली गेंद भी वाइड रही.

हालांकि, ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस की टीम को नो बॉल का ज्यादा खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा. 7.3 गेंद पर शरजील लेग बाई के जरिए केवल एक रन ही प्राप्त कर सके. एक बाद हेस्टिंग्स ने फिर एक गेंद वाइड डाली. मगर उसके बाद 7.4 गेंद उनकी अच्छी रही. यहां मकसूद कोई रन हासिल नहीं कर पाए. हेस्टिंग्स की 7.5 गेंद भी अच्छी रही. जहां मकसूद ने केवल एक रन लिया. मगर इसके बाद जब वह लय से भटके तो दोबारा ट्रैक पर नहीं आ पाए. उन्होंने लगातार पांच गेंदे वाइड डाली और विपक्षी टीम वाइड से ही जीत गई.

One of the longest overs in cricket history was bowled by John Hastings. He took 17 balls while Pakistan Champions were chasing the target, and the over still wasn't complete#WCL2025 | #CricketTwitter



