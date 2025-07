कीरोन पोलार्ड के अर्धशतक पर भारी पड़ा स्टुअर्ट बिन्नी का विस्फोट, टीम इंडिया ने बड़े अंतर से हासिल की जीत

India Champions vs West Indies Champions: वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 का 15वां मुकाबला 29 जुलाई को इंडिया चैंपियंस और वेस्टइंडीज चैंपियंस के बीच लीसेस्टर में खेला गया. जहां इंडिया चैंपियंस की टीम 40 गेंद शेष रहते पांच विकेट से बाजी मारने में कामयाब रही. मैच के हीरो ऑलराउंडर खिलाड़ी स्टुअर्ट बिन्नी रहे. जिन्होंने पहले गेंदबाजी के दौरान पहले अपने चार ओवरों के स्पेल में महज 17 रन खर्च करते हुए दो विकेट चटकाए. उसके बाद बल्लेबाजी के दौरान लक्ष्य का पीछा करते हुए 21 गेंदों में 238.09 की स्ट्राइक की रेट से 50 रनों की नाबाद विस्फोटक अर्धशतकीय पारी खेली. जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' भी चुना गया.

लीसेस्टर में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज चैंपियंस की टीम 20 ओवरों में नौ विकेट के नुकसान पर 144 रन बनाने में कामयाब हुई थी. सातवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए ऑलराउंडर खिलाड़ी कीरोन पोलार्ड सर्वोच्च स्कोरर रहे. मैच के दौरान उन्होंने कुल 43 गेदों का सामना किया. इस बीच 172.09 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 74 रन बनाने में कामयाब रहे. इस बीच उनके बल्ले से तीन चौके और आठ बेहतरीन छक्के निकले. उनके अलावा चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए ड्वेन स्मिथ ने 21 गेंदों में 20 रनों का योगदान दिया. बाकी के अन्य बल्लेबाज सिंगल डिजिट में ही आउट हुए.

