IND A vs SA A: वैभव सूर्यवंशी को सुपर ओवर में क्यों नहीं दी बल्लेबाजी, बवाल के बीच कप्तान जितेश शर्मा का बयान हुआ वायरल

Jitesh Sharma Statement on Vaibhav Suryavanshi not Bat in Super Over: दोहा के वेस्ट एंड पार्क अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में बांग्लादेश ए ने भारत ए को जीत के लिए 195 रन का लक्ष्य दिया था. भारतीय टीम भी 20 ओवर में 6 विकेट पर 194 रन बना सकी थी और मैच टाई हो गया था. 

  • भारत और बांग्लादेश के बीच एशिया कप पुरुष राइजिंग स्टार्स का सेमीफाइनल सुपरओवर में बांग्लादेश ने जीता
  • सुपरओवर में भारत ने पहले बल्लेबाजी की और लगातार दो विकेट गिरने के कारण पारी समाप्त हो गई
  • कप्तान जितेश शर्मा ने बताया कि वैभव सूर्यवंशी को सुपरओवर में नहीं खिलाने का फैसला टीम और उनका था
Jitesh Sharma Statement on Why Not Vaibhav Suryavanshi Bat in Super Over: 

एशिया कप पुरुष राइजिंग स्टार्स में शुक्रवार को भारत और बांग्लादेश के बीच पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया. बेहद रोमांचक रहे इस मुकाबले में बांग्लादेश ने सुपरओवर में भारत को हराकर फाइनल में जगह बनाई. भारतीय टीम ने सुपरओवर में पहले बल्लेबाजी की और पहली दो गेंदों पर ही लगातार जितेश शर्मा और आशुतोष शर्मा के विकेट खो दिए. नियम के मुताबिक 2 विकेट गिरते ही पारी समाप्त हो जाती है. ऐसे में बांग्लादेश को जीत के लिए सिर्फ 1 रन की जरूरत थी. बांग्लादेश ने भी सुयश शर्मा की पहली गेंद पर अपनी पहली विकेट खो दी. लेकिन इसके बाद जरूरी 1 रन बनाकर बांग्लादेश ने फाइनल में जगह बना ली.  

जितेश शर्मा ने बताया क्यों वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिला सुपर ओवर में मौका

इंडिया A कैप्टन जितेश शर्मा ने कहा कि ये क्रिकेट का अच्छा गेम और हमारे लिए अच्छी सीख रही. मैं सारी ज़िम्मेदारी लूंगा. एक सीनियर होने के नाते मुझे गेम खत्म करना चाहिए. यह सीखने के बारे में है, हारने के बारे में नहीं. आपको कभी नहीं पता, ये लोग किसी दिन इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीत सकते हैं. टैलेंट के मामले में वे आसमान छू रहे हैं. यह सब सीखने और एक्सपीरियंस के बारे में है. मेरा विकेट टर्निंग पॉइंट था. मुझे पता है कि इन सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है. उन्होंने सच में बहुत अच्छी बॉलिंग की. जिसने भी 19वां ओवर किया, क्रेडिट उसे जाता है. पूरे 20 ओवर हम कंट्रोल में थे, किसी को ब्लेम मत करो. यह एक अच्छा गेम रहा.

वैभव सूर्यवंशी को लेकर जितेश शर्मा ने कहा कि वैभव और प्रियांश पावरप्ले के मास्टर हैं, लेकिन डेथ ओवरों में मैं, आशु और रमन ऐसे हैं जो अपनी मर्ज़ी से हिट कर सकते हैं. तो सुपर ओवर के लिए लाइनअप टीम का और मेरा डिसीजन था.

बांग्लादेश ने भारत को जीत के लिए 195 रन का दिया था लक्ष्य

आखिरी ओवर में भारतीय टीम को जीत के लिए 16 रन बनाने थे और आखिरी 2 गेंदों पर 4 रन बनाने थे. आखिरी ओवर की पांचवीं गेंद पर आशुतोष शर्मा को रकीबुल हसन ने बोल्ड कर दिया. इसके बाद नए बल्लेबाज हर्ष दुबे को आखिरी गेंद पर 4 रन बनाने थे, लेकिन तीन रन ही बन सके और मैच टाई हो गया. 

भारतीय टीम को सलामी बल्लेबाजों वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्या ने तूफानी शुरुआत दी थी और पहले विकेट के लिए 3.4 ओवर में 53 रन जोड़े. वैभव ने मात्र 15 गेंद पर 4 छक्के और 2 चौके लगाते हुए 38 रन की पारी खेली. वैभव का विकेट गिरने के बाद रन गति में गिरावट आई. प्रियांश आर्या तीसरे विकेट के रूप में 23 गेंद पर 3 छक्के और 4 चौकों की मदद से 44 रन बनाकर आउट हुए. प्रियांश का विकेट गिरने के समय टीम का स्कोर 9.3 ओवर में 98 रन था. कप्तान जितेश शर्मा ने 23 गेंद पर 33 रन बनाए. नेहाल वढेरा 29 गेंद पर 32 रन बनाकर नाबाद रहे. आशुतोष शर्मा ने 6 गेंद पर 13 रन बनाए.

 (IANS इनपुट के साथ)

India, India A, Bangladesh, Asia Cup 2025, Cricket, Jitesh Mohan Sharma, Vaibhav Suryavanshi
