WI vs AUS: जिसने किया ऑस्ट्रेलिया का हाल बेहाल, उसपर आईसीसी ने लगाया जुर्माना, जाने क्यों

Jayden Seales Fined For Code Of Conduct Breach In First Test: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौजूदा टेस्ट सीरीज के पहले मैच की पहली पारी में शानदार गेंदबाजी करने वाले कैरेबियाई तेज गेंदबाज जेडन सील्स पर उनकी मैच फीस के 15 प्रतिशत का जुर्माना लगाया गया है. उन्हें आईसीसी आचार संहिता के लेवल-1 का उल्लंघन करने के कारण एक डिमेरिट प्वाइंट भी मिला है. यह कार्रवाई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिजटाउन में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन की घटना के कारण हुई.

आईसीसी ने एक बयान में कहा, 'सील्स को खिलाड़ियों और खिलाड़ी सहायक कर्मियों के लिए आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.5 का उल्लंघन करते हुए पाया गया, जो 'किसी अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान बल्लेबाज के आउट होने पर अपमानजनक भाषा, क्रिया या हाव-भाव का उपयोग करने या आक्रामक प्रतिक्रिया को भड़काने से संबंधित है.' इसके अलावा, सील्स के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट अंक जोड़ा गया है, जिसके लिए यह 24 महीने की अवधि में दूसरा अपराध था, जिससे 24 महीने की अवधि में उनके डिमेरिट अंकों की संख्या दो हो गई है.'

यह घटना ऑस्ट्रेलियाई पारी के 55वें ओवर के दौरान घटित हुई थी. तब सील्स ने ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को आउट करने के बाद पवेलियन की तरफ इशारा किया था. इसे आईसीसी के अनुशासन नियमों के मुताबिक खिलाड़ियों के आचार संहिता का उल्लंघन माना गया, क्योंकि यह इशारा उकसाने या अपमानजनक भाषा के दायरे में आता है.

आईसीसी ने बताया कि सील्स ने अपनी गलती मान ली और मैच रेफरी जवागल श्रीनाथ के दिए दंड को भी स्वीकार कर लिया, इसलिए इस मामले में कोई औपचारिक सुनवाई नहीं हुई. मैदानी अंपायर रिचर्ड केटलबोरो और नितिन मेनन, तीसरे अंपायर एड्रियन होल्डस्टॉक और चौथे अंपायर ग्रेगरी ब्रैथवेट ने आरोप तय किए थे.

सील्स का यह 24 महीनों में दूसरा डिमेरिट पॉइंट है. इससे पहले उन्हें दिसंबर 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ एक टेस्ट में डिमेरिट पॉइंट मिला था. लेवल 1 उल्लंघन के लिए न्यूनतम दंड के रूप में आधिकारिक फटकार और अधिकतम दंड के रूप में खिलाड़ी की मैच फीस का 50 प्रतिशत और एक या दो डिमेरिट अंक दिए जाते हैं.

मैच के पहले दिन खेल खत्म होने के बाद सील्स ने कहा कि उनका इशारा कोई बड़ी बात नहीं थी, बस थोड़ी झुंझलाहट थी क्योंकि पैट कमिंस ने उन पर कुछ अच्छे शॉट लगाए थे, इसलिए उन्होंने मजाक में पवेलियन का रास्ता दिखा दिया.

सील्स ने ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में 60 रन देकर पांच विकेट लिए थे. उन्होंने दूसरी पारी में भी कसी हुई गेंदबाजी की है और 24 रन देकर एक विकेट ले चुके हैं. ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का स्कोर फिलहाल दूसरे दिन के स्टंप्स तक 4 विकेट के नुकसान पर 92 रन है और उसकी कुल बढ़त 82 रनों की हो चुकी है.

बता दें, यह ऑस्ट्रेलिया का वेस्टइंडीज दौरा है और यह तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का ओपनिंग मैच है. सील्स और शमार जोसेफ की बढ़िया गेंदबाजी के चलते वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में केवल 180 रनों पर समेट दिया था.

हालांकि वेस्टइंडीज की पारी भी केवल 190 रनों पर आउट हो गई थी. फिलहाल इस मैच का तीसरा दिन अहम होगा, जहां ऑस्ट्रेलिया अपने निचले मध्यक्रम से और वेस्टइंडीज टीम अपनी पेस बैटरी के प्रदर्शन पर बहुत हद तक निर्भर करेगी.

