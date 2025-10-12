विज्ञापन
IND vs WI: जेडन सील्स पर लगा मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना, जायसवाल पर गेंद फेंकने के लिए लगाया गया एक डिमेरिट अंक

Jayden Seales Fined 25 Percent Match Fee IND vs WI: सील्स को खिलाड़ियों और खिलाड़ी सहयोगी कर्मियों के लिए आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.9 का उल्लंघन करते पाया गया.

  • जेडन सील्स पर भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में आईसीसी आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा है
  • सील्स ने फॉलो-थ्रू पर गेंद फेंकी जो यशस्वी जायसवाल के पैड पर लगी, जिसके लिए उन्होंने तुरंत माफी मांगी
  • आईसीसी ने सील्स को मैच फीस का पच्चीस प्रतिशत जुर्माना और एक डिमेरिट अंक दिया है
Jayden Seales Fined 25 Percent Match Fee IND vs WI: वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जेडन सील्स पर भारत के खिलाफ अरुण जेटली स्टेडियम में चल रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन आईसीसी आचार संहिता के उल्लंघन के लिए मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना और एक डिमेरिट अंक लगाया गया है. यह घटना भारत की पहली पारी के 29वें ओवर में हुई, जहां उन्होंने 518/5 के स्कोर पर पारी घोषित की. सील्स ने अपने फॉलो-थ्रू पर गेंद को फील्ड किया और बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की ओर फेंकी, जिससे गेंद उनके पैड पर लगी. उन्होंने इसके लिए तुरंत माफी भी मांगी.

सील्स को खिलाड़ियों और खिलाड़ी सहयोगी कर्मियों के लिए आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.9 का उल्लंघन करते पाया गया, जो "किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच के दौरान किसी खिलाड़ी पर या उसके पास अनुचित या खतरनाक तरीके से गेंद (या क्रिकेट उपकरण का कोई अन्य सामान) फेंकने" से संबंधित है.

आईसीसी ने रविवार को एक बयान में कहा, "इसके अलावा, सील्स के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट अंक जोड़ दिया गया है, जिससे 24 महीने की अवधि में उनके कुल डिमेरिट अंक दो हो गए हैं. सील्स को पिछला डिमेरिट अंक दिसंबर 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ एक टेस्ट मैच में मिला था."

लेवल 1 के उल्लंघन के लिए न्यूनतम दंड आधिकारिक फटकार, अधिकतम दंड खिलाड़ी की मैच फीस का 50 प्रतिशत और एक या दो डिमेरिट अंक हो सकते हैं. आईसीसी ने आगे कहा कि सील्स, जिनका 22 ओवरों में 0-88 का प्रदर्शन रहा, ने इस फैसले पर अपनी आपत्ति जताई और मैच अधिकारियों द्वारा उनके कार्यों की व्याख्या से पूरी तरह सहमत नहीं थे, हालांकि उन्होंने बिना किसी विरोध के इस सजा को स्वीकार कर लिया.

"मैदानी अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ और पॉल रीफेल, तीसरे अंपायर एलेक्स व्हार्फ और चौथे अंपायर के.एन. अनंतपद्मनाभन ने आरोप लगाए. सील्स ने एमिरेट्स आईसीसी एलीट पैनल ऑफ़ मैच रेफरी के एंडी पाइक्रॉफ्ट द्वारा प्रस्तावित दंड का विरोध किया, इसलिए औपचारिक सुनवाई आवश्यक थी.

आईसीसी ने आगे कहा, "सील्स ने इस बात पर विरोध जताया कि वह रन आउट करने का प्रयास कर रहे थे. लेकिन मैच रेफरी, जिन्होंने विभिन्न कोणों से घटना को दर्शाने वाले रीप्ले क्लिप का हवाला दिया, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि थ्रो अनावश्यक और अनुचित था, क्योंकि बल्लेबाज़ के पैड पर तब लगा जब वह क्रीज़ के भीतर था."

