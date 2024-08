जय शाह के चेयरमैन बनते ही झूम उठा सोशल मीडिया, गंभीर से लेकर कुंबले तक, दिग्गजों ने दी दिल जीत लेने वाली बधाई

Indian Cricketers Congratulated Jai Shah: बीसीसीआई सचिव जय शाह को आईसीसी का अगला चेयरमैन नियुक्त किया गया है. उनके इस खास उपलब्धि से देशवासी काफी खुश हैं. जय शाह महज 35 साल की उम्र में इस खास मुकाम तक पहुंचने वाले पहले शख्स बने हैं. बीसीसीआई सचिव के इस खास उपलब्धि से देश के मौजूदा एवं पूर्व क्रिकेटर भी खुश हैं. कई खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से उनके चेयरमैन बनने की शुभकामनाएं दी हैं, जो कुछ इस प्रकार है-

भारतीय क्रिकेट टीम के मौजूदा मुख्य कोच गौतम गंभीर ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट के माध्यम से जय शाह को चेयरमैन बनने की बधाई दी है. पूर्व क्रिकेटर ने पोस्ट करते हुए लिखा है, ''बहुत-बहुत बधाई जय शाह भाई! मैं जानता हूं आपकी देखरेख में विश्व क्रिकेट का जबरदस्त तरीके से विकास होगा!''

''जय शाह भाई को आईसीसी का सबसे युवा अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई. मैं यह देखने के लिए काफी उत्सुक हूं कि क्रिकेट को आप और अधिक ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे. आपकी दूरदृष्टि आईसीसी की मदद करेगी. जैसा कि आपकी देखरेख में बीसीसीआई का हुआ है.''

Congratulations @JayShah bhai on being elected as the youngest chairman of ICC. Look forward to seeing you take cricket to even greater heights. Your vision and drive will help ICC, just like it did with BCCI. 🤗 https://t.co/IxXWaSpP1b