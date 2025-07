IND vs ENG 5th Test: जसप्रीत बुमराह आखिर क्यों नहीं खेलेंगे ओवल टेस्ट? वजह आई सामने

Jasprit Bumrah, India vs England: भारत और इंग्लैंड के बीच जारी पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का पांचवां मुकाबला 31 जुलाई से चार अगस्त 2025 के बीच केनिंगटन ओवल में खेला जाएगा. आगामी मैच से पूर्व एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ओवल टेस्ट में शिरकत नहीं करेंगे. जिसके पीछे चोट नहीं बल्कि दूसरी वजह है.

ओवल टेस्ट में बुमराह के न खेलने का निर्णय मेडिकल टीम की सलाह पर लिया गया है. मेडिकल टीम टीम के साथ हुई बातचीत के बाद बीसीसीआई ने बताया है कि यह फैसला उनकी पीठ की सुरक्षा व उनके लंबे समय की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

🚨 NO JASPRIT BUMRAH FOR 5TH TEST Vs ENGLAND 🚨



- Jasprit Bumrah is set to miss the 5th Test Match Vs England. (ESPNcricinfo). pic.twitter.com/pkLdAq2mLC