IND vs AUS: "हमने जैसा जवाब दिया.." कप्तान जसप्रीत बुमराह का बड़ा बयान, ऑस्ट्रेलियाई खेमे में मच जाएगी खलबली

Jasprit Bumrah After First Test Win vs AUS BGT 2024: भारत ने पर्थ स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया को 238 रनों पर ऑलआउट कर 295 रनों की बड़ी जीत हासिल कर पांच मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है. ऑस्ट्रेलिया ने 2015 के बाद से भारत को टेस्ट सीरीज में नहीं हराया है और अब एडिलेड, ब्रिसबेन, मेलबर्न और सिडनी में होने वाले बाकी मैचों में उसे ऐसा करने के लिए कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा.

पर्थ में ऐतिहासिक जीत पर जसप्रीत बुमराह ने कहा

इस शुरुआत से बहुत खुश हूं. शुरुआत में हम दबाव में थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से हमने जवाब दिया उसपे बहुत गर्व है. 2018 में खेला था. अनुभव मायने रखता है, लेकिन अगर आपको विश्वास है तो आप कुछ खास कर सकते हैं. इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांगा जा सकता. जायसवाल (Jasprit Bumrah on yashasvi Jaiswal Century) के बारे में बात करते हुए बुमराह ने कहा की यह शायद उनकी सर्वश्रेष्ठ टेस्ट पारी थी. विराट के बारे में बुमराह (Jasprit Bumrah on Virat Kohli Century vs AUS) ने कहा की मैंने उन्हें बिल्कुल भी आउट ऑफ फॉर्म नहीं देखा. चुनौतीपूर्ण विकेटों पर जज करना मुश्किल है. वह नेट्स में अच्छा दिख रहे थें. हमेशा भीड़ से समर्थन का आनंद लेता हूं.

पर्थ में भारत-ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मुकाबले का इतिहास

ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला टेस्ट मुकाबला साल 1970 वाका (WACA) क्रिकेट स्टेडियम में खेला था और इस स्टेडियम में ही अपना आखिरी टेस्ट मैच दिसम्बर 2017 में खेला था. साल 2017 के बाद से वाका स्टेडियम की जगह ऑप्टस स्टेडियम में सभी मुकाबले खेले जाते हैं. ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला टेस्ट मुकाबला ऑप्टस में भारत के खिलाफ ही साल 2018 के दिसंबर में खेला था जिसमे ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 146 रनों से हराया था. अब साल 2024 में ऑप्टस स्टेडियम में भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच ये दूसरा मुकाबला था जिसमे टीम इंडिया ने 295 रनों से ऐतिहासिक जीत हासिल की है.