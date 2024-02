IND vs ENG: जसप्रीत बुमराह को मिल सकता है आराम, वापसी के लिए ये खिलाड़ी है तैयार

IND vs ENG; Jasprit Bumrah Likely to be Rested

IND vs ENG Ranchi Test: इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में 2 - 1 से बढ़त हासिल कर चुकी भारतीय टीम अब चौथे टेस्ट मुकाबले को जीतकर सीरीज पर अपना कब्ज़ा जमाना चाहेगी, 23 फरवरी से रांची में चौथे टेस्ट मैच की शुरुआत होगी जिसमे भारतीय तेज़ गेंदबाज़ी की अगुआई कर रहे जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah Likely to be Rested from 4th test) को आराम देने की संभावना जताई जा रही है, जबकि बल्लेबाज केएल राहुल (KL Rahul Return for Ranchi Test) के क्वाड्रिसेप्स की चोट से उबरने के बाद वापसी की उम्मीद है. पांच मैचों की सीरीज में 17 विकेट (Jasprit Bumrah 17 Test Wicket vs ENG) के साथ बुमराह सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं और उन्होंने अकेले दम पर भारत को दूसरे टेस्ट में जीत दिलाई.