जसप्रीत बुमराह के आगे बेबस दिखे वैभव सूर्यवंशी, नेट्स में तेज गेंदबाज ने जमकर बहाया पसीना

अफगानिस्तान के खिलाफ T20I सीरीज से पहले जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम से जुड़ गए हैं. कोटला में वापस आने पर तेज गेंदबाज के चेहरे पर मुस्कान थी और वे पूरे जोश में दिख रहे थे. प्रैक्टिस सेशन के दौरान उन्होंने अपनी शानदार स्किल्स का ऐसा प्रदर्शन किया कि 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी.

पिछली बार जब सूर्यवंशी को पहली बार टीम में बुलाया गया था, तो बुमराह UK में T20 टीम का हिस्सा नहीं थे, बल्कि सिर्फ ODI के लिए जुड़े थे. कोटला की फ्लडलाइट्स के नीचे, भारत के अब तक के सबसे बेहतरीन तेज़ गेंदबाज़ ने भविष्य के 'जेन अल्फा' सुपरस्टार की परीक्षा लेने का फ़ैसला किया.

पीटीआई के अनुसार, बुमराह की पहली गेंद 'गुड लेंथ' पर गिरी और जब सूर्यवंशी ने उस पर बल्ला चलाया, तो वे पूरी तरह चूक गए. अगली गेंद भी उसी लेंथ पर थी. गेंद बल्ले के पास से तेजी से गुजर गई और युवा खिलाड़ी हड़बड़ा गया. तीसरी गेंद एक बेहतरीन यॉर्कर थी, जिसे सूर्यवंशी बमुश्किल रोक पाए. चौथी गेंद थोड़ी पीछे की लेंथ (बैक ऑफ़ लेंथ) पर थी और युवा खिलाड़ी बस हल्का सा किनारा (एज) ही लगा पाए.

वैभव ने एक गेंद को भेजा बाउंड्री के पार

सिर्फ़ चार गेंदों में ही इस माहिर गेंदबाज ने दिखा दिया कि सूर्यवंशी को टॉप लेवल पर बेहतर तेज गेंदबाजी वाली टीमों के खिलाफ किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. बुमराह की एक गेंद थोड़ी आगे (ओवर-पिच्ड) गिरी और इस युवा टैलेंट ने उसे 'कवर्स' की दिशा में शानदार शॉट खेलकर बाउंड्री के पार भेज दिया.

सूर्यवंशी से छूटे तीन कैच

सूर्यवंशी के लिए यह ट्रेनिंग सेशन बहुत अच्छा नहीं रहा. फील्डिंग ड्रिल के दौरान उन्होंने हवा में उछले कम से कम तीन कैच छोड़े और सभी तेज गेंदबाजों के खिलाफ कई बार शॉट खेलने की कोशिश में चूके. यश ठाकुर, जिनकी दलीप ट्रॉफी सेमीफ़ाइनल में काफ़ी धुनाई हुई थी, उन्होंने भी सूर्यवंशी को छकाया. वहीं अर्शदीप सिंह ने भी अपनी शानदार 'सीम मूवमेंट' से उन्हें परेशान किया.

लेकिन अगर किसी एक खिलाड़ी ने सबका ध्यान खींचा, तो वह बुमराह ही थे. उन्होंने कप्तान श्रेयस अय्यर को भी कुछ गेंदें फेंकीं, जो उनकी तेज गति के सामने अंदरूनी और बाहरी किनारों (एज) पर छकाए गए. उनकी गेंदबाजी में रफ़्तार थी, अंदाज़ (स्वैग) था और चेहरे पर वह मुस्कान थी जो एक ऐसे खिलाड़ी की होती है जिसे अपनी कला और खुद पर पूरा भरोसा हो. जसप्रीत बुमराह नेट्स में वापस आ गए थे और कोटला के हर कोने में खुशी का माहौल था.

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