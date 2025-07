'किसी की पत्नी कॉल कर रही हैं...', किसकी वाइफ कर रही थी कॉल? जिसे बुमराह ने कर दिया नजरअंदाज? VIDEO

Jasprit Bumrah, India vs England: भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में जारी तीसरे टेस्ट मुकाबले में एक बार फिर से 'पंजा' लगाते हुए जसप्रीत बुमराह ने हर किसी को अपना दीवाना बना दिया है. पहली पारी में भारतीय टीम की तरफ से उन्होंने कुल 27 ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच 2.70 की इकोनॉमी से 74 रन खर्च करते हुए 'फिफर' लेने में कामयाब रहे. दूसरे दिन की समाप्ति के बाद जब वह प्रेस कांफ्रेंस में आए तो उन्होंने कई दिलचस्प सवालों का जवाब दिया. इस बीच उन्होंने वहां मौजूद पत्रकारों से कुछ ऐसी बातें भी कही. जिससे वहां मौजूद सभी लोग हंसने पर मजबूर हो गए.

दरअसल, बुमराह कह रहे थे, '200 टेस्ट मैच खेलने के बावजूद सचिन (सचिन तेंदुलकर) सर को लोग आज भी आंकते हैं.' जब वह लोगों के सवालों का जवाब दे रहे थे. उसी दौरान उनके सामने रखे गए किसी पत्रकार के मोबाइल की घंटी बजने लगी. जिसके बाद उन्होंने स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, 'किसी की पत्नी कॉल कर रही हैं, पर मैं उठाऊंगा नहीं.' यह बात स्टार गेंदबाज ने मुस्कुराते हुए कहा. जिसके बाद वहां उपस्थित सभी लोग हंसने पर मजबूर हो गए.

“Somebody's wife is calling!”



Jasprit Bumrah reacts to a reporter's phone going off during a press conference 😂 pic.twitter.com/SSfa9akUKZ