IND vs NZ: 'तो मैं वह भी करने को तैयार हूं', टीम की जरुरत के लिए बुमराह हर पल तैयार, 10 साल के करियर को लेकर बड़ा बयान

Jasprit Bumrah Statement IND vs NZ T20I: भारत ने बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए टी20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में 154 रनों के टारगेट को महज 10 ओवरों में हासिल कर लिया. यह न्यूजीलैंड के खिलाफ किसी भी टारगेट का पीछा करते हुए गेंदों के लिहाज से जीत का सबसे बड़ा अंतर है. इससे पहले किसी भी टीम ने न्यूजीलैंड के विरुद्ध 10 ओवर में टारगेट हासिल नहीं किया था. भारत सबसे ज्यादा लगातार टी20 सीरीज जीतने वाला संयुक्त रूप से नंबर-1 देश बन गया है. टीम इंडिया ने साल 2024 से अब तक 11 टी20 सीरीज अपने नाम की है. पाकिस्तान ने साल 2016 से 2018 के बीच लगातार 11 सीरीज जीती थी.

हां, मैं देख रहा था जब हर्षित और हार्दिक बॉलिंग कर रहे थे कि यहां सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है. जाहिर है जब मैं आया, तो गेंद थोड़ी पुरानी हो गई थी. इसलिए गेंद आमतौर पर सफेद गेंद ज्यादा देर तक स्विंग नहीं करती तो मेरा सबसे अच्छा ऑप्शन क्या था, मैं कैसे कोशिश करना चाहता था. तो मैंने वही करने की कोशिश की. जब तक मैं टीम के लिए योगदान दे पा रहा हूं, मैं खुश हूं.

अगर टीम चाहती है तो...

तो अगर टीम चाहती है कि मैं नई गेंद से बॉलिंग करूं तो मैं बहुत खुश हूं, अगर वो चाहते हैं कि मैं आखिर में बॉलिंग करूं, तो मैं वह भी करने को तैयार हूं. मैंने एशिया कप में भी ऐसा किया था. वह मेरे लिए एक नया रोल था. मैंने पहले कभी इतने लंबे समय तक ऐसा नहीं किया था. सिर्फ तीन ओवर बॉलिंग करना, लेकिन एक टीम के तौर पर हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, इसलिए मैं भी फ्लेक्सिबल हूं.

इंटरनेशनल क्रिकेट में 10 साल पूरे करने पर बुमराह

ओह, बहुत अच्छा लग रहा है. मैंने बचपन में सिर्फ एक मैच खेलने का सपना देखा था और आप जानते हैं, अपने देश के लिए ऑलराउंडर न होकर बल्कि एक प्योर फास्ट बॉलर होकर 10 साल खेलना सुखद है, क्योंकि जब लोगों ने मुझे देखा, तो उन्हें नहीं लगा था कि मैं ज़्यादा समय तक खेल पाऊंगा. लोगों ने मुझे छह महीने का समय दिया था. तो यह कुछ ऐसा है जिस पर मुझे सच में गर्व है कि इतने लंबे समय तक अपने देश के लिए खेलना और उम्मीद है कि यह सफर जारी रहेगा लेकिन यह कुछ ऐसा है, आप जानते हैं, यह मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि है और मैं इसे अपने साथ रखूंगा.

घर पर सबसे ज्यादा लगातार सीरीज जीतने वाली फुल मेंबर टीम में भारत शीर्ष पर है. टीम इंडिया ने साल 2022 से अब तक लगातार 10 सीरीज अपनी सरजमीं पर जीती है. वहीं, ऑस्ट्रेलिया ने साल 2006 से 2010 के बीच लगातार 8 सीरीज जीती थीं. टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने 9 विकेट खोकर 153 रन बनाए. इस टीम के लिए ग्लेन फिलिप्स ने सर्वाधिक 48 रन बनाए, जबकि मार्क चैपमैन ने 32 रन की पारी खेली. भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा 3 विकेट निकाले.

इसके जवाब में टीम इंडिया ने महज 10 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया. अभिषेक शर्मा ने नाबाद 68 रन, जबकि कप्तान सूर्यकुमार यादव ने नाबाद 57 रन की पारी खेली. इस जीत के साथ टीम इंडिया ने 5 मुकाबलों की सीरीज में 3-0 से अजेय बढ़त बना ली है.