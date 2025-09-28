IND vs PAK: 'मुझे याद है कि 2016 में...' जसप्रीत बुमराह ने पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल से पहले दे दिया बड़ा बयान 

Jasprit Bumrah on IND vs PAK Asia Cup 2025 Final Match: ​​​​​​ भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या चोट के कारण फाइनल में नहीं खेल रहे है. हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह की जगह रिंकू सिंह और शिवम दुबे को टीम में शामिल किया गया. वहीं पाकिस्तान ने पिछले मैच की वही ग्यारह खिलाड़ी के साथ उतरी है.

जसप्रीत बुमराह ने दिया बड़ा बयान

मैंने इस टीम के खिलाफ तीन बार खेला है, इसलिए मेरे लिए यह काफी दिलचस्प रहा है. हां, इस बार मेरी भूमिका भी अलग है. टीम चाहती थी कि शुरुआती तीन ओवरों में मैं सबसे आगे रहूं, जो मेरे लिए नया अनुभव है, क्योंकि आमतौर पर मैं यह जिम्मेदारी नहीं निभाता. मुझे याद है कि 2016 में, जब मैंने पहली बार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला था, तब मैंने ऐसा किया था. टीम मुझसे जो भी काम करवाना चाहती है, मैं खुशी-खुशी करता हूं और अपनी पूरी कोशिश करता हूं कि टीम को फायदा पहुंचे.

अभी के समय में हम सिर्फ नाम या प्रतिष्ठा नहीं देखते. मुझे लगता है कि इसमें आईपीएल ने बड़ी मदद की है. हमारी टीम के युवा खिलाड़ी बहुत आत्मविश्वासी हैं और जानते हैं कि वे कितने अच्छे हैं. 2016 में जब मैं नया था, तो मुझे खुद को साबित करने की कोशिश करनी पड़ती थी. लेकिन आज के खिलाड़ी, चाहे उन्होंने 5-7 मैच ही खेले हों, फिर भी उन्हें अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा है. वे बेहतरीन गेंदबाजों के खिलाफ खेल चुके हैं और उन पर दबदबा भी बनाया है. इससे उनका आत्मविश्वास और बढ़ता है, और यही उन्हें आगे अच्छा खेलने में मदद करता है.

किसी भी मैच में आप शून्य से शुरुआत करते हैं. पिछली पारियों से आत्मविश्वास जरूर मिलता है, लेकिन हम न तो विरोधी को बहुत बड़ा मानते हैं और न ही खुद को कम. हमारा ध्यान हमेशा अपनी टीम, अपनी ताकत और सही संयोजन पर रहता है. जब हम अपनी तैयारी और प्रक्रिया पर फोकस करते हैं, तो नतीजे अच्छे मिलते हैं. अगर हम ज़्यादा सोचने लगें कि सामने वाली टीम क्या करने वाली है, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता. हमारा काम है अपनी योजना पर टिके रहना और मैदान में अपना सर्वश्रेष्ठ देना.