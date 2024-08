4,4,4,4,4,4, आईपीएल स्टार का टेस्ट क्रिकेट में धमाका, छक्के के साथ पूरा किया अर्धशतक, VIDEO

Jason Holder Scored Half Century: वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला 15 अगस्त से प्रोविडेंस में खेला जा रहा है. प्रोविडेंस की पहली पारी में जहां अफ्रीकी टीम केवल 160 रन पर ढेर हो गई. वहीं मेजबान टीम वेस्टइंडीज के हालात भी कुछ खास नहीं रहे. पहली पारी में 160 रनों का पीछा करते हुए पूरी कैरेबियन टीम 144 रनों पर सिमट गई. मेजबान टीम और सस्ते में ऑल आउट हो सकती थी. मगर निचले क्रम में बल्लेबाजी कर लिए उतरे अनुभवी ऑलराउंडर जेसन होल्डर ने 54 रन की नाबाद जुझारू अर्धशतकीय पारी खेलते हुए वेस्टइंडीज को मेहमान टीम के लक्ष्य तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की.

32 वर्षीय ऑलराउंडर ने अपनी पिछली पारी में 6वें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कुल 88 गेंदों का सामना किया. इस बीच 61.36 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 54 रन की अर्धशतकीय पारी खेली. होल्डर के इस अर्धशतकीय पारी की जो खास बात रही वह यह थी कि उन्होंने छक्के के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया. उनकी इस उम्दा पारी में फैंस को 6 चौके और 1 बेहतरीन छक्का देखने को मिला.

Jason Holder smashed a six on 44 to reach his fifty. 🤯



- What a fifty by Holder. pic.twitter.com/wHvij1IWs7