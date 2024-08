''किंग का क्लास'', यूं ही बाबर आजम को नहीं कहते 'King', आपने देखा पाकिस्तानी स्टार का यह शॉट? VIDEO

Babar Azam Practice Video:पाकिस्तानी धुरंधरों को अपने घरेलू जमीं पर जल्द ही बांग्लादेशी टीम का सामना करना है. आगामी सीरीज की महत्ता को देखते हुए पाकिस्तानी खिलाड़ी मैदान में अभी से जमकर पसीना बहा रहे हैं. टीम के सबसे अनुभवी क्रिकेटर बाबर आजम भी आगामी सीरीज में दहाड़ने के लिए तैयार हैं. यही वजह है कि सीरीज शुरू होने से पूर्व वह मैदान में खूब प्रैक्टिस कर रहे हैं.

@ArfaSays_ नाम के एक फैन ने बाबर आजम की एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा की है. वीडियो में उन्हें प्रैक्टिस से पहले मैदान में साथी खिलाड़ियों के साथ हंसी मजाक करते हुए देखा जा सकता है. हालांकि, दूसरे ही पल उन्होंने बल्ले से अपने कुछ खूबसूरत शॉट भी लगाए. प्रैक्टिस सेशन में उनकी तरफ से लगाए गए उम्दा कवर ड्राइव की फैंस खूब सराहना कर रहे हैं.

👑 One minute of BABAR AZAM in the nets! pic.twitter.com/k4fQc6Cdco