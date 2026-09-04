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'जैसे पैंट बदलते हैं', भड़का दिग्गज, डर-डर कर खेल रहे हैं खिलाड़ी, किसी को नहीं पता अगला नंबर किसका

जेसन गिलेस्पी ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर आकिब जावेद की आलोचना की है. उनका कहना है खिलाड़ी डर के साये में खेल रहे हैं.

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'जैसे पैंट बदलते हैं', भड़का दिग्गज, डर-डर कर खेल रहे हैं खिलाड़ी, किसी को नहीं पता अगला नंबर किसका
पाकिस्तानी खिलाड़ी

पाकिस्तान के पूर्व हेड कोच जेसन गिलेस्पी ने इंग्लैंड के मौजूदा टेस्ट दौरे के बीच टीम में किए गए बड़े बदलावों के बाद चीफ सिलेक्टर आकिब जावेद की जमकर आलोचना की है. उन्होंने कहा कि नेशनल टीम के खिलाड़ी डर के साये में खेल रहे हैं. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले दो टेस्ट मैचों में मिली बड़ी हार के बाद कड़े फैसले लिए हैं. बोर्ड ने हेड कोच सरफराज अहमद और गेंदबाजी कोच उमर गुल को उनके पद से हटा दिया. इसके अलावा मोहम्मद रिजवान, इमाम-उल-हक और सलमान अली आगा समेत सात खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर घर भेज दिया गया है. यह कार्रवाई हेडिंग्ले और लॉर्ड्स में पाकिस्तान के खराब प्रदर्शन के बाद की गई.

2024 में पाकिस्तान टीम को कोचिंग देने वाले गिलेस्पी ने कहा कि अचानक हटाए जाने से पता चलता है कि जावेद की अगुवाई वाली सिलेक्शन कमेटी में रणनीतिक दिशा की पूरी तरह कमी है. शुक्रवार को गिलेस्पी ने कहा, 'मुझे खिलाड़ियों के लिए बुरा लगता है, यह उनकी रोजी-रोटी है. बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि वे डरकर खेल रहे हैं. सलमान अली आगा इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में टीम की कप्तानी करते हैं, फिर दूसरे टेस्ट के लिए टीम से बाहर हो जाते हैं और तीसरे टेस्ट से पहले घर लौटने वाले प्लेन में होते हैं. यह कैसे होता है? यह बिल्कुल साफ है कि उनके पास कोई सिलेक्शन रणनीति नहीं है, खासकर आकिब जावेद के नेतृत्व में. वे अपनी राय वैसे ही बदलते हैं, जैसे पैंट बदलते हैं- रोजाना.'

उन्होंने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि जावेद अभी भी उन्हें और गैरी कर्स्टन को दोष देते रहते हैं, जबकि अब पाकिस्तान क्रिकेट से उनका कोई लेना-देना नहीं है. आकिब जावेद ने हाल ही में कहा कि जो कुछ भी हो रहा है, उसके लिए गैरी कर्स्टन और मैं जिम्मेदार हूं. आकिब पिछले दो वर्षों से सिलेक्टर्स के चेयरमैन हैं. हम तो वहां थे ही नहीं. फिर भी वे दावा करते हैं कि यह हमारी गलती है. इसका कोई मतलब समझाइए. मुझे लगता है कि जावेद को आईने में खुद को देखने की जरूरत है.

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व गेंदबाज ने आगे कहा, 'आकिब जावेद, जो सिलेक्टरों के चेयरमैन हैं और खिलाड़ियों के बीच निश्चित रूप से कोई बातचीत नहीं होती है. जिन खिलाड़ियों को हटाया गया, उन्हें परिवार, दोस्तों और मीडिया से पता चला कि उन्हें हटा दिया गया है. यह कितनी बेअदबी वाली बात है?'

पाकिस्तान के व्हाइट-बॉल कोच माइक हेसन और ऑस्ट्रेलिया के एशले नोफके ने 9 सितंबर से एजबेस्टन में इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाले तीसरे और आखिरी टेस्ट के लिए कोचिंग की जिम्मेदारी संभाल ली है.

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