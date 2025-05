IPL 2025: जैकब बेथेल ने रचा इतिहास, आईपीएल में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा विदेशी बल्लेबाज बन मचाया धमाल

Jacob Bethell Record Youngest Overseas Batter in IPL History: आईपीएल 2025 में एक नया कीर्तिमान इंग्लैंड के युवा बल्लेबाज़ जैकब बेथेल ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ शानदार अर्धशतक जड़कर इतिहास रच दिया. बेथेल ने महज (21 साल और 192 दिन) की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की और *आईपीएल इतिहास के सबसे युवा विदेशी बल्लेबाज़* बन गए जिन्होंने अर्धशतक लगाया. अपना पहला घरेलू मैच खेल रहे बेथेल निडर और शानदार दिखे, उन्होंने खलील अहमद की गेंदों को आसानी से फ्लिक और पुल किया. उन्होंने 28 गेंदों पर आठ चौके और दो छक्के लगाकर अपना पहला आईपीएल अर्धशतक पूरा किया. 21 साल और 192 दिन की उम्र में वह आईपीएल में अर्धशतक बनाने वाले तीसरे सबसे युवा विदेशी खिलाड़ी बन गए।

WELL PLAYED, JACOB BETHELL. 🌟



He scored 55 runs from 33 balls against CSK at Chinnaswamy in his second match for RCB - What a player. pic.twitter.com/biVw34Y1aR