कड़ी ट्रेनिंग ही नहीं, अच्छे खान-पान से भी रोहित ने पास किया टेस्ट, जानें वनडे कप्तान का डेली डाइट चार्ट

Rohit Sharma daily Diet plan: बीसीसीआई शुरू होने जा रहे सीजन और आगे की चुनौतियों के लिए खिलाड़ियों को पूरी तरह से तैयार करने में जुट गया है. हाल ही में कई खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट हुआ. इसमें यो-यो और ब्रोंको टेस्ट शामिल हैं. शुरुआती दौर में में यो-यो टेस्ट हुआ. ज्यादातर खिलाड़ी बेंगलुरु टेस्ट देने पहुंचे, लेकिन आकर्षण का केंद्र रहे वनडे कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma fitness Test).वजह रही रोहित का एकदम छरहरा दिखना. हाल ही में 95 से 75 किलो वजन करने वाले रोहित (Rohit Sharma weight) ने आसानी से टेस्ट पास कर लिया. बेहतर स्कोर के साथ. साफ है रोहित ने पिछले कुछ महीनों में अपनी फिटनेस पर जमकर पसीना बहाया है, लेकिन रोहित को छहररा बनाने में फिटनेस ही नहीं, बल्कि उनकी डाइट का भी पूरा-पूरा योगदान है. रोहित की डाइट (Rohit Sharma Diet) का भी खुलासा हुआ है. और अगर आप भी रोहित की तरह छरहरा दिखना चाहते हैं, तो सिर्फ ट्रेनिंग से ही काम नहीं चलेगा भाई साहब, इतना ही महत्वपूर्ण खान-पान भी है. चलिए आप जान लीजिए कि कड़ी ट्रेनिंग के साथ-साथ रोहित दिन भर में क्या क्या खाते हैं.

सुबह की शुरुआत 7:00 बजे

रोहित की शुरुआत सुबह हल्के नाश्ते के साथ होती है. वह उठने के बाद रात को भीगे हुए 6 बादाम के अलापा स्प्राउट सलाद और 1 गिलास ताजा फलों का जूस पीते हैं.

रोहित @ 9:30

नाश्ते के बाद करीब डेढ़ घंटे के अंतराल के बाद रोहित का नाश्ता होता है. इसमें वह ओटमील के साथ ही मिश्रित फल और एक या दो ग्लास दूध पीते हैं.

रोहित @ 11:30

भारतीय वनडे कप्तान खुद को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए तय घंटों के अंतराल पर कुछ न कुछ लेते रहते हैं. नाश्ते के दो घंटे के बाद रोहित दही, चीला और नारियल पानी लेते हैं

रोहित @ 1:30

दोपहर में रोहित आटे की रोटी न के बराबर खाते हैं. इस दौरान उनके भोजन में वेजीटेबल करी, दाल, सलाद, थोड़े चावल शामिल रहते हैं

रोहित @ 4:30

लंच के बाद रोहित तीन घंटे बाद कुछ फल और ड्राई फूड लेते हैं. ग्राउंड पर रहते हैं, तो ये तमाम चीजें उनके किटबैग में रहती हैं

रोहित @ 7:30

रोहित रात को डिनर जल्द ही करना पसंद करते हैं, जिससे वह बेड पर जल्द जाकर अच्छी नींद ले सकें. रोहित का जोर डिनर में सब्जियों में पनीर के मिश्रण पर रहता है. साथ ही, कुछ दिनों के अंतराल पर पुलाव और वेजीटेबल सूप भी डिनर का हिस्सा बनता ही है

रोहित @ 9:30

सोने से पहले रोहित मिश्रित नट और एक ग्लास दूध अनिवार्य रूप से लेते हैं.



