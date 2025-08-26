'पिछले 5-6 हफ्ते से यही दिनचर्या है', सूर्यकुमार यादव ने दिया फिटनेस को लेकर ताजा अपटेड



भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपनी हाल की चोट के बारे में खुलकर बात करते हुए कहा कि यह ब्रेक अगले महीने होने वाले एशिया कप से पहले अपने ‘सर्वश्रेष्ठ स्तर' पर लौटने का एक मौका था. उन्हें चोट के कारण सर्जरी करानी पड़ी और छह हफ्ते के रिहैबिलिटेशन से गुजरना पड़ा. चौंतीस साल के सूर्यकुमार ने जून में आईपीएल के अंत में पेट के दाहिने निचले हिस्से में समस्या का पता चलने के बाद म्यूनिख में स्पोर्ट्स हर्निया की सर्जरी करवाई थी. इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु स्थित भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैबिलिटेशन प्रक्रिया में हिस्सा लिया. सूर्यकुमार अब पूरी तरह से फिट हो गए हैं और नौ सितंबर से यूएई में शुरू होने वाले एशिया कप में टीम की अगुवाई करेंगे.

बीसीसीआई द्वारा मंगलवार को पोस्ट किए गए एक वीडियो में सूर्यकुमार ने कहा, ‘मैं अभी अच्छा महसूस कर रहा हूं. पांच-छह हफ्ते हो गए हैं. यह एक अच्छी प्रक्रिया है. पिछले छह हफ्तों से अच्छी दिनचर्या है और उम्मीद है कि मैं बहुत अच्छा महसूस करूंगा.' उन्होंने कहा, ‘रिहैब के दौरान सबसे जरूरी बात यह है कि आपके आस-पास अच्छे लोग हों, जो आपका अच्छी तरह से मार्गदर्शन करें. पिछले दो-तीन वर्षों में मैं जब भी मैं रिहैब में था तो मैंने यही किया. मैंने इसे अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर में वापसी करने के अवसर के रूप में देखा.'

भारतीय टी20 कप्तान ने कहा, ‘अगर मैं यहां छह हफ्ते, आठ हफ्ते या 12 हफ्ते के लिए होता, तो मैं एक-एक हफ्ते को ध्यान में रखकर योजना बना सकता था. खुद को मानसिक रूप से उस तरह तैयार कर सकता था और बस सुविधाओं का उपयोग करता और सही दिशा में आगे बढ़ सकता था.'

पहली बार अपनी चोट की गंभीरता का एहसास होने को याद करते हुए सूर्यकुमार ने कहा कि यह समस्या काफी हद तक वैसी ही थी जैसी उन्होंने पहले अनुभव की थी. सूर्यकुमार ने कहा, ‘आईपीएल के अंत के करीब इसका पता चला. मुझे यह महसूस हुआ क्योंकि पिछले साल भी मुझे इसी तरह की चोट लगी थी और इसी से मुझे पता चला.' सूर्यकुमार की 2023 में टखने की और इस साल जून के महीने में हॉर्निया की सर्जरी कराई थी