SRH vs DC: ईशान किशन ने IPL में रचा इतिहास, ऐसा अनोखा कारनामा करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने

Ishan Kishan record in IPL: ईशान किशन इस आईपीएल (Ishan Kishan in IPL) में केवल एक ही बड़ी पारी खेल पाए. किशन ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में 45 गेंद पर शतक लगाकर उम्मीद जगाई थी कि इस सीजन उनके बल्ले से काफी रन निकलेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका. ईशान के खराब फॉर्म भी एक कारण रहा कि हैदराबाद की टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई. बता दें कि आईपीएल 2025 का 55वां मैच (SRH vs DC, IPL 2025) बारिश की भेंट चढ़ा और मैच नहीं हो पाया, जिसके कारण हैदराबाद की उम्मीद को झटका लगा. मैच में पहले दिल्ली ने बल्लेबाजी की और 7 विकेट पर 133 रन बनाए लेकिन दूसरी पारी का खेल बारिश की वजह से नहीं हो पाया जिसके कारण इस मैच को रद्द करना पड़ा. मैच के रद्द होने से दिल्ली और हैदराबाद को एक-एक अंक मिला. भले ही मैच नहीं हो पाया लेकिन हैदराबाद के विकेटरीपर ईशान के नाम एक अनोखा कारनामा दर्ज हो गया.

ईशान किशन ने रचा इतिहास

ईशान किशन (Ishan Kishan record in IPL 2025) आईपीएल इतिहास में एक ही पारी में विरोधी टीम के टॉप चार बल्लेबाजों का कैच लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं. दिल्ली के जो पहले 4 विकेट गिरे उसमें ईशान ने सभी के कैच लपके. ईशान का यह कमाल अपने-अपने आप में एक अनोखा कारनामा है जो क्रिकेट में कभी-कभी ही देखने को मिलता है. वहीं, आईपीएल में यह पहली बार हुआ है जब किसी खिलाड़ी ने विरोधी टीम के शुरुआती के 4 विकेट गिरे जिसमें चारों कैच एक ही खिलाड़ी ने लपके.

ईशान ने ओपनर करुण नायर और फाफ का कैच लपका, फिर नंबर 3 बल्लेबाज अभिषेक पोरेल का कैच और फिर केएल राहुल जो नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आए थे, उनका भी कैच लेकर हैरान कर दिया.

इसके साथ-साथ ईशान किशन ने बतौर विकेटकीपर भी एक खास कमाल कर दिखाया. ईशान आईपीएल की एक पारी में सनराइजर्स हैदराबाद की ओऱ से सबसे ज्यादा कैच लेने वाले विकेटकीपर बन गए हैं. ऐसा कर ईशान ने नमन ओझा की बराबरी कर ली है. नमन ओझा ने भी 2016 के आईपीएल में हैदराबाद के विकेटकीपर के तौर पर एक मैच में 4 कैच लपके थे. वहीं, अब दिल्ली के खिलाफ मैच में आशान ने एक ही मैच में 4 कैच लेकर इस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली.

IPL की एक पारी में सनराइजर्स हैदराबाद के विकेटकीपर द्वारा लिए गए सबसे ज़्यादा कैच (Most catches by a Sunrisers Hyderabad wicketkeeper in an IPL innings)

4* – ईशान किशन Vs डीसी, 2025

4 – नमन ओझा Vs एमआई, 2016

3 – नमन ओझा Vs आरपीएस, 2016

3 – जॉनी बेयरस्टो Vs डीसी, 2019