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नेट्स में चोटिल हुए ईशान किशन, अफगानिस्तान सीरीज से पहले टीम इंडिया की बढ़ी चिंता

भारत के नेट सेशन के दौरान ईशान किशन की पीठ में मोच आ गई, जिसके कारण विकेटकीपर-बल्लेबाज नेट से बाहर चले गए.

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नेट्स में चोटिल हुए ईशान किशन, अफगानिस्तान सीरीज से पहले टीम इंडिया की बढ़ी चिंता

अफगानिस्तान के खिलाफ T20I सीरीज से पहले शुक्रवार को भारत के नेट सेशन के दौरान ईशान किशन की पीठ में मोच आ गई, जिसके कारण विकेटकीपर-बल्लेबाज काफी परेशान दिखे और उनकी फिटनेस को लेकर चिंता बढ़ गई. किशन तेज गेंदबाजों के खिलाफ नेट में बल्लेबाजी कर रहे थे, तभी नवदीप सैनी ने एक सटीक शॉर्ट गेंद फेंकी जो छाती और ठुड्डी के बीच तेजी से ऊपर उठी.

दर्द में नजर आए ईशान किशन

बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने गेंद से बचने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करते समय उनकी पीठ में चोट लग गई. किशन साफ ​​तौर पर दर्द में थे और भारत के फिजियो कमलेश जैन तुरंत उनकी मदद के लिए पहुंचे. वह कुछ देर तक उकड़ू बैठे रहे और फिर चुपचाप नेट से बाहर चले गए.

इसके बाद बल्लेबाज को अपनी पीठ के निचले हिस्से को पकड़े हुए देखा गया और वह दोबारा बल्लेबाजी करने नहीं लौटे. किशन को पर्याप्त आराम मिलने के बाद अगले 24 घंटों में ही इस चोट की गंभीरता का पता चल पाएगा.

सीरीज से पहले शानदार फॉर्म में ईशान किशन

दिलीप ट्रॉफी फाइनल में साउथ जोन के खिलाफ 270 और 80 रन बनाने के बाद, किशन इस सेशन के दौरान शानदार फॉर्म में दिख रहे थे. उन्होंने स्पिनरों के खिलाफ नेट में दबदबा बनाए रखा और बार-बार आक्रामक शॉट खेलकर गेंदों को स्टैंड में भेजा, लेकिन पीठ की समस्या के कारण उन्हें अपनी प्रैक्टिस बीच में ही रोकनी पड़ी.

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