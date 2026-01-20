विज्ञापन
IND vs NZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ ईशान किशन का कैसा है रिकॉर्ड?

न्यूजीलैंड के खिलाफ ईशान किशन के रिकॉर्ड की बात करें तो 7 मैचों की 7 पारियों में उनके बल्ले से 103 रन निकले हैं. उनका औसत 14.71 है, और इस दौरान उनके बल्ले से एक भी अर्धशतक नहीं आया है.

Ishan Kishan
  • ईशान किशन को न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज और टी20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है
  • कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पुष्टि की कि ईशान किशन पहले टी20 मैच में तीसरे नंबर पर खेलेंगे
  • तिलक वर्मा की चोट के कारण श्रेयस अय्यर को टीम में शामिल किया गया, पर प्लेइंग इलेवन में किशन की जगह पक्की है
विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन (Ishan Kishan) के अच्छे दिन आ गए हैं. घरेलू क्रिकेट में पिछले दो साल से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे ईशान को न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज और टी20 विश्व कप 2026 के लिए चुनी गई भारतीय टीम में जगह मिली है. पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में संजू सैमसन प्राथमिकता हैं, ऐसे में ईशान को प्लेइंग इलेवन में जगह मिलनी मुश्किल थी, लेकिन कप्तान सूर्यकुमार यादव ने किशन का खेलना तय बताया है. नागपुर में बुधवार को खेले जाने वाले पहले टी20 की पूर्व संध्या पर हुए प्रेस कॉफ्रेंस में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि ईशान किशन प्लेइंग इलेवन का हिस्सा होंगे और तीसरे स्थान पर खेलेंगे. कप्तान के इस बयान के बाद ईशान का लगभग 26 महीने के बाद भारतीय टीम की जर्सी में दिखना तय हो गया है.

ईशान मूल रूप से पारी की शुरुआत करते हैं, लेकिन मध्यक्रम में भी वह बल्लेबाजी करते रहे हैं. भारत के लिए भी वे मीडिल ऑर्डर में खेल चुके हैं. इसलिए उनके लिए बल्लेबाजी का ये क्रम ज्यादा चिंताजनक नहीं है.

तिलक वर्मा टीम का हिस्सा थे, लेकिन इंजरी की वजह से सीरीज के शुरुआती तीन मैचों से बाहर हो गए हैं. तिलक की जगह टीम में श्रेयस अय्यर को लाया गया है, लेकिन प्लेइंग इलेवन में इन फॉर्म ईशान किशन की जगह पक्की हो गई है. तिलक के ही बल्लेबाजी क्रम तीसरे नंबर पर ही उन्हें बल्लेबाजी के लिए भेजा जाएगा.

ईशान किशन को टी20 फॉर्मेट का बेहतरीन बल्लेबाज माना जाता है. घरेलू क्रिकेट, आईपीएल और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वह अपनी क्षमता साबित कर चुके हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ ईशान किशन के रिकॉर्ड की बात करें तो 7 मैचों की 7 पारियों में उनके बल्ले से 103 रन निकले हैं. उनका औसत 14.71 है, और इस दौरान उनके बल्ले से एक भी अर्धशतक नहीं आया है. किशन का न्यूजीलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड साधारण है और इसे बेहतर करने का उनके पास अवसर है.

अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय टी20 मैच 28 नवंबर 2023 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गुवाहाटी में खेलने वाले ईशान ने कुल 32 टी20 मैचों की 32 पारियों में 6 अर्धशतक लगाते हुए 796 रन बनाए हैं.

