SMAT फ़ाइनल में बतौर कप्तान सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप 5 बल्लेबाज, ईशान किशन ने रचा इतिहास

Ishan Kishan creates history : सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के फाइनल में झारखंड के कप्तान ईशान किशन ने हरियाणा के खिलाफ शानदार 101 रन की पारी खेली और अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. ईशान किशन ने 49 गेंद पर 101 रन की पारी खेली, ईशान की पारी के दम पर झारखंड ने फाइनल में तीन विकेट पर 262 रन का स्कोर बनाया. जिसके बाद हरियाणा की टीम 18.3 ओवर में 193 रन बनाकर आउट हो गई. बता दें कि फाइनल में 101 रन की पारी खेलकर ईशान ने इतिहास रच दिया. ईशान किशन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में शतक लगाने वाले पहले कप्तान बन गए हैं. ईशान की ओर से खेली गई 101 रन की पारी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में कप्तान के तौर पर खेली गई सबसे बड़ी पारी है.

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी फाइनल में शतक लगाने वाले 5 कप्तान

101 - ईशान किशन (2025)

81* - रजत परिदार (2024)

60* - मनीष पांडे (2019)

47* - सुरेश रैना (2016)

45 - क्रुणाल पंड्या (2023)

CAPTAIN ISHAN KISHAN LIFTS TROPHY. 🥶🏆 pic.twitter.com/hHpnFkzI9N — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 18, 2025

पहली बार जीता झारखंड

फाइनल में झारखंड ने हरियाणा को 69 रन से हराया। जीत के हीरो कप्तान ईशान किशन रहे, जिन्होंने 101 रन की विस्फोटक पारी खेली थी. ईशान फाइनल में शतक बनाने वाले पहले कप्तान भी बने. पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए मैच में हरियाणा ने टॉस जीतकर झारखंड को पहले बल्लेबाजी का न्यौता दिया था. झारखंड के लिए पारी की शुरुआत करने उतरे कप्तान ईशान किशन ने मात्र 45 गेंदों पर शतक लगाया.

किशन ने 49 गेंदों पर 101 रन की पारी खेली, इस पारी में उन्होंने 10 छक्के और 6 चौके लगाए. किशन के अलावा कुमार कुशाग्र ने भी 38 गेंद पर 5 छक्के और 8 चौके लगाते हुए 81 रन की पारी खेली. किशन और कुशाग्र ने दूसरे विकेट के लिए 177 रन की साझेदारी की. अनुकूल रॉय 20 गेंद पर 40 और रॉबिन मिंज 14 गेंद पर 31 रन बनाकर नाबाद रहे। झारखंड ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 262 रन बनाए थे.

263 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी हरियाणा की शुरुआत बेहद खराब रही थी. टीम ने 1 के स्कोर पर अपने 2 विकेट खो दिए। खराब शुरुआत के बाद हरियाणा कभी उबर नहीं सकी और नियमित अंतराल पर विकेट गंवाती गई। टीम 18.3 ओवर में 193 रन पर सिमट गई और 69 रन से ये खिताबी मुकाबला हार गई.

हरियाणा के लिए विकेटकीपर यशवर्धन दलाल ने 22 गेंद पर 5 छक्के और 2 चौकों की बदौलत 53 रन की विस्फोटक पारी खेली.इसके अलावा निशांत सिंधु ने 15 गेंद पर 31 और समंत देवेंद्र जाखड़ ने 17 गेंद पर 38 रन बनाए.

झारखंड के लिए विकास सिंह और अनुकूल रॉय ने 2-2, जबकि सुशांत मिश्रा और बाल कृष्ण ने 3-3 विकेट लिए.झारखंड का यह पहला खिताब है। झारखंड और हरियाणा दोनों ही पहली बार फाइनल में पहुंची थीं.

(IANS के इनपुट के साथ)