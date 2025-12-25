विज्ञापन
VHT 2025-26: ईशान किशन ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिस्ट ए क्रिकेट में बतौर विकेटकीपर ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी

Ishan Kishan World Record: ईशान किशन लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले विकेटकीपर बन गए हैं. ऐसा कर उन्होंने श्रीलंका के संदुन वीरक्कोडी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया.

Ishan Kishan Creates History: विजय हजारे ट्रॉफी में कर्नाटक ने झारखंड के खिलाफ 413 रनों के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा करते हुए सभी को चौंका दिया. इस टीम ने बुधवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में 15 गेंदें शेष रहते जीत दर्ज करते हुए लिस्ट-ए क्रिकेट में दूसरा सबसे बड़ा टारगेट हासिल किया.साल 2006 में साउथ अफ्रीका ने जोहान्सबर्ग में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 435 रनों के लक्ष्य को हासिल किया था. भले ही झारखंड की टीम को हार का सामना करना पड़ा लेकिन ईशान किशन ने 33 गेंद पर शतक ठोककर इतिहास रच दिया 

ईशान किशन ऐसा करने वाले दुनिया के पहले विकेटकीपर
ईशान किशन लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले विकेटकीपर बन गए हैं. ऐसा कर उन्होंने श्रीलंका के संदुन वीरक्कोडी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया.  वीरक्कोडी  ने साल 2019 में सिंहली स्पोर्ट्स क्लब के लिए बदुरेलिया स्पोर्ट्स क्लब के खिलाफ 39 गेंदों में शतक बनाया था.  असल में, किशन 35 से कम गेंदों में लिस्ट ए सेंचुरी बनाने वाले दुनिया के पहले विकेटकीपर बन गए हैं.

लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले विकेटकीपर 

विकेटकीपरगेंदटीमखिलाफसाल
ईशान किशन33झारखंड    कर्नाटक2025
संदुन वीराकोडी    39SSC    BSC2019
उर्विल पटेल41गुजरात    अरुणाचल प्रदेश2023
मार्क बाउचर44साउथ अफ्रीकाज़िम्बाब्वे2006

इसके अलावा ईशान किशन ने विजय हजारे ट्रॉफी के इतिहास में दूसरी सबसे तेज़ सेंचुरी भी लगाई. उन्होंने पंजाब के अनमोलप्रीत सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने भारत के प्रीमियर लिस्ट ए डोमेस्टिक टूर्नामेंट के 2024 एडिशन में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 35 गेंदों में शतक बनाया था.

मैच की बात करें तो टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी झारखंड की टीम ने 50 ओवरों में 9 विकेट खोकर 412 रन बनाए. इस टीम ने 110 के स्कोर तक अपने 3 विकेट गंवा दिए थे. यहां से कुमार कुशाग्र ने विराट सिंह के साथ चौथे विकेट के लिए 88 गेंदों में 129 रन की साझेदारी करते हुए टीम के स्कोर को 289 रन तक पहुंचाया. कुशाग्र 47 गेंदों में 5 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 63 रन बनाकर आउट हुए. यहां से कप्तान ईशान किशन ने 39 गेंदों में 14 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 125 रन की पारी खेलते हुए टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाया. इस बीच विराट सिंह ने 68 गेंदों में 88 रन की पारी खेली. विपक्षी टीम की तरफ से अभिलाश शेट्टी ने सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए, जबकि विद्याधर पाटिल और श्रेयस गोपाल ने 2-2 विकेट निकाले. 

विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी कर्नाटक ने 47.3 ओवरों में जीत हासिल कर ली. इस टीम को कप्तान मयंक अग्रवाल और देवदत्त पड्डिकल की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई.  दोनों खिलाड़ियों ने 11.5 ओवरों में 114 रन की साझेदारी की. मयंक ने 34 गेंदों में 10 चौकों की मदद से 54 रन बनाए. यहां से करुण नायर (29) ने पड्डिकल के साथ दूसरे विकेट के लिए 67 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 181 के स्कोर तक पहुंचाया. देवदत्त पड्डिकल 118 गेंदों में 7 छक्कों और 10 चौकों की मदद से 147 रन बनाकर आउट हुए. 

टीम 40.4 ओवरों तक 5 विकेट खोकर 325 रन बना चुकी थी. यहां से अभिनव मनोहर ने ध्रुव प्रभाकर के साथ छठे विकेट के लिए 41 गेंदों में 88 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को असंभव-सी नजर आने वाली जीत दिलाई. विपक्षी टीम की तरफ से सौरभ शेखर और उत्कर्ष सिंह ने 2-2 विकेट निकाले, जबकि सुशांत मिश्रा ने 1 विकेट हासिल किया.

