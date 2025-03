SRH vs RR: ईशान किशन का डबल धमाल, 17 साल के इतिहास में ये कारनामा करने वाले SRH के पहले बल्लेबाज बने

Ishan Kishan Century Debut Record SRH vs RR IPL 2025: हैदराबाद ने आईपीएल 2025 सीजन के पहले मुकाबले में राजस्थान रॉयस के खिलाफ 44 रन के जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया. इससे पहले विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने रविवार को यहां राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ नई फ्रेंचाइजी सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के लिए अपने पहले मैच में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 का अपना पहला शतक बनाया. अपनी नाबाद 47 गेंदों में 106 रनों की पारी के दौरान किशन ने अपनी पारी के दौरान 11 चौके और छह छक्के लगाए, जिससे सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 286 रन का स्कोर बनाया.

THE EMOTIONS & CELEBRATIONS OF ISHAN KISHAN SAYS IT ALL. ❤️



- This is Ishan Kishan's Marvelous Comeback..!!!!🔥



