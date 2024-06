T20 World Cup 2024: हरभजन सिंह ने चुनी भारतीय प्लेइंग XI, सैमसन और पंत में से इसे दी जगह

India probable XI for T20 World Cup: टी-20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम (Indian Team for T20 World Cup 2024) अपना पहला मैच 5 जून को खेलने वाली है. पहले मैच में भारतीय टीम आयरलैंड के खिलाफ खेलेगी. बता दें कि भारतीय चयनकर्ताओ ने टी-20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है, तो वहीं, रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर शुभमन गिल, रिंकू सिंह, खलील अहमद और आवेश खान का चयन किया है. अब सवाल उठता है कि टी-20 वर्ल्ड कप के मैच में भारत की इलेवन क्या होगी. इसको लेकर अब भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह ने अपनी राय दी है. भज्जी ने स्टार स्पोर्ट्स के कार्यक्रम में भारतीय इलेवन का चयन किया है जिसे टी-20 वर्ल्ड कप के मैचों में भारतीय इलेवन में जगह मिल सकती है.

भज्जी ने माना कि ओपनिंग के तौर पर रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल होंगे तो वहीं नंबर 3 पर विराट कोहली खेलेंगे. इसके अलावा नंबर 4 पर सूर्या खेलेंगे. वहीं, भज्जी ने नंबर 5 के लिए ऋषभ पंत की जगह संजू सैमसन का चुनाव किया है. भज्जी ने कहा कि, मैं नंबर 5 पर सैमसन को देखना पसंद करूंगा.

वहीं, पूर्व स्पिनर ने आगे नंबर 6 के लिए हार्दिक पंड्या का चुनाव किया है, इसके बाद उन्होंने नंबर 7 के लिए जडेजा के नाम की वकालत की है. भज्जी ने इसके अलावा कुलदीप यादव की जगह युजवेंद्र चहल को इलेवन में रखने की बात की है. वहीं, तेज गेंदबाज के लिए भज्जी की पसंद अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह बने हैं.

वैसे, भज्जी ने कहा कि, "आप पिच के हिसाब से इलेवन का चुनाव कर सकते हैं. यदि स्पिनर को मदद मिलने वाली पिच है तो आप कुलदीप को भी मौका दे सकते हैं और यदि स्पिनर के लिए कोई खास मदद नहीं है तो आप शिवम दुबे को मौका दे सकते हैं. "

हरभजन सिंह की संभावित XI

रोहित शर्मा, यशस्वी जायलवाल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, संजू सैमसन, हार्दिक पंड्या, रवींद्र जडेजा, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह

भारतीय टीम

रोहित शर्मा (कप्तान), हार्दिक पंड्या (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत (विकेट कीपर), संजू सैमसन (विकेट कीपर), शिवम दुबे, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज

रिजर्व: शुभमन गिल, रिंकू सिंह, खलील अहमद और आवेश खान

T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत के मैच

5 जून- भारत Vs आयरलैंड, न्यूयॉर्क, समय- 8:00 PM

9 जून- भारत Vs पाकिस्तान, न्यूयॉर्क, समय- 8:00 PM

12 जून- भारत Vs यूएसए, न्यूयॉर्क, समय- 8:00 PM

15 जून- भारत Vs कनाडा, फ्लोरिडा, समय- 8:00 PM