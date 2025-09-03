Rohit Sharma: वनडे फॉर्मेट से रिटायरमेंट का मूड बना रहे रोहित शर्मा? इरफान पठान ने दी अहम जानकारी

Irfan Pathan on Rohit Sharma: भारतीय वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा क्या 2027 के वनडे वर्ल्ड कप में खेलेंगे? इसको लेकर भले ही चयनकर्ताओं से कोई स्पष्ट संदेश ना आया हो, लेकिन रोहित इस फॉर्मेट में खेलना जारी रखना चाहते हैं और उनके निशाने पर यह वर्ल्ड कप है. इस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि रोहित ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद 50 ओवर के क्रिकेट को अलविदा कह सकते हैं. हालांकि, इन रिपोर्ट्स के बीच पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने बड़ी जानकारी दी है. इरफान ने बताया है कि उनकी रोहित से भविष्य की योजनाओं पर लंबी बात हुई है और रोहित इस फॉर्मेट में खेलना जारी रखना चाहते हैं.

इरफान पठान ने सोनी स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित एक वर्जुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया कि रोहित लंबे समय तक वनडे खेलना जारी रखना चाहते हैं. इरफान की मानें को रोहित के लिए यह आरान नहीं होने वाला है क्योंकि उनके लिए गेम टाइम एक चुनौती हो सकती है.

इरफान ने कहा,"यह नया (फिटनेस) टेस्ट स्पष्ट रूप से आसान नहीं है, इसलिए एक बार जब आप इसे पास करने में सक्षम हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी फिटनेस टॉप पर है. मैंने उनके साथ एक लंबी कॉल की थी और जहां तक ​​उनकी भविष्य की योजनाओं के बारे में जानने की बात है, वह बहुत उत्सुक हैं. वह यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वह खेलना जारी रखें,."

इरफान ने आगे कहा,""जब तक खिलाड़ी फिट है, उम्र मायने नहीं रखती है. लेकिन उसके लिए खेल का समय तय करना चुनौती होगी. भारत के लिए खेलते हुए, मुझे नहीं लगता कि प्रेरणा को लेकर कोई समस्या होगी."

इरफान की मानें तो,"चाहे वह रोहित हों. चाहे वह विराट हों या चाहे वह मोहम्मद शमी हों. उनके पास कितना खेल का समय होगा और वे किसी भी रूप में क्रिकेट खेलना कितना जारी रख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट (और) टी20 अंतरराष्ट्रीय से भी संन्यास ले लिया है."

वरुण चक्रवर्ती होंगे एक्स फैक्टर

पठान की मानें तो एशिया कप के दौरान वरुण चक्रवर्ती भारत के एक्स-फैक्टर होंगे. उन्होंने कहा,"आप हमेशा सोचते हैं कि ऑलराउंडर एक्स-फैक्टर लाते हैं लेकिन मैं वास्तव में यह देखने के लिए उत्साहित होऊंगा कि वरुण चक्रवर्ती कैसा प्रदर्शन करते हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक मोचन कहानी होगी."

उन्होंने कहा,"वरुण को दुबई में 2021 में होने वाले विश्व कप के लिए चुना गया था. मुझे नहीं लगता कि उन्होंने उस विशेष समय में इतना अच्छा प्रदर्शन किया था. मेरी नजरें वरुण चक्रवर्ती पर होंगी क्योंकि उनमें बहुत आत्मविश्वास है और वह निश्चित रूप से एक्स-फैक्टर के साथ आ सकते हैं."

इस दौरान इरफान ने अपनी राय दोहराते हुए कहा कि अहम सीरीज के दौरान प्रमुख गेंदबाज, जिसमें जसप्रीत बुमराह भी शामिल हैं, उनका वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं किया जा सकता. इरफान ने पूछा,"आपने सुना होगा कि पैट कमिंस एशेज खेलने के लिए अपने कार्यभार का प्रबंधन करेंगे और मैच नहीं खेलेंगे. लेकिन क्या वह एशेज के दौरान अपने कार्यभार का प्रबंधन करेंगे?"

इरफान ने आगे कहा,"इसे बहुत तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है, लेकिन मैं कहता हूं कि हर तरह से हर किसी के कार्यभार को प्रबंधित किया जाना चाहिए क्योंकि वे बहुत खेलते हैं. लेकिन एक बार जब आप एक सीरीज में होते हैं और यदि आप उस दौरान कार्यभार को प्रबंधित करने का प्रयास करते हैं, तो आपको परिणाम नहीं मिलेंगे."

