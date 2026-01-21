IND vs NZ 1st T20I: "लेकिन आप फिर भी उस पर दांव लगाएंगे', इरफान पठान ने इस खिलाड़ी की जमकर की तारीफ

Irfan Pathan on Suryakumar Yadav IND vs NZ 1st T20I: क्रिकेटर से कमेंटेटर बने इरफान पठान को लगता है कि भारत के T20I कप्तान सूर्यकुमार यादव 21 जनवरी से शुरू होने वाली न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की T20I सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. 'फॉलो द ब्लूज़' पर बात करते हुए, जियोस्टार के एक्सपर्ट इरफान पठान ने भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव के फॉर्म को उनकी टीम के लिए महत्वपूर्ण बताया, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन अगले महीने से शुरू होने वाले ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी कर रहे हैं.

इरफान पठान ने बयान में कहा

पठान ने कहा, "यह सीरीज भारत के लिए महत्वपूर्ण तैयारी के लिहाज़ से अहम है, खासकर सूर्यकुमार यादव के फॉर्म के लिए. वह एक शानदार खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में रन या लय हासिल नहीं की है - यह एक सच्चाई है. लेकिन आप फिर भी उन पर दांव लगाएंगे; उनमें वह काबिलियत है. मुझे इन पांच मैचों में उनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है."

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20I से पहले, भारत के T20I कप्तान सूर्यकुमार अपने सबसे छोटे फॉर्मेट में खराब फॉर्म को लेकर आशावादी दिखे. दाएं हाथ के बल्लेबाज का 2025 में T20I क्रिकेट में बल्ले से प्रदर्शन निराशाजनक रहा. सूर्यकुमार 21 मैचों और 19 पारियों में एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए. सूर्या ने 13.62 के औसत से 218 रन बनाए और उनका उच्चतम स्कोर नाबाद 47 रहा.

मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान सूर्यकुमार ने कहा

मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सूर्यकुमार ने कहा कि वह नेट्स में बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और वह अपनी पहचान नहीं बदलना चाहते, जिसने उन्हें पिछले तीन से चार सालों में सफलता दिलाई है. भारत के T20I कप्तान ने कहा कि वह उसी तरह से बल्लेबाजी करना चाहेंगे, और अगर सब कुछ ठीक नहीं रहा, तो वह वापस जाकर अपनी रणनीति पर काम करेंगे और मज़बूत होकर लौटेंगे.

"सीरीज में हम जो भी मैच खेलते हैं, वह बहुत ज़रूरी होता है. हम उससे कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं. मैं नेट्स पर बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा हूं और रनों की बात करें तो, रन ज़रूर आएंगे, लेकिन साथ ही, मैं चीज़ों को अलग तरह से नहीं कर सकता. मैं अपनी पहचान नहीं बदलना चाहता. पिछले 3-4 सालों में जिस चीज़ ने मुझे सफलता दिलाई है, मैं उसी तरह से बैटिंग करना चाहूंगा. और फिर अगर परफॉर्मेंस आती है, तो मैं उसे ले लूंगा. अगर नहीं आती है, तो मैं वापस जाकर फिर से प्रैक्टिस करूंगा, कड़ी मेहनत करूंगा और मज़बूत होकर वापस आऊंगा," सूर्यकुमार ने कहा.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला T20I मैच आज महाराष्ट्र के नागपुर में विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा.

न्यूजीलैंड के खिलाफ T20I सीरीज के लिए भारतीय टीम:

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (पहले तीन T20I), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उप-कप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन (विकेटकीपर), रवि बिश्नोई.