Ireland vs Zimbabwe: जिम्बाब्वे के क्रिकेटर ने बनाया ऐसा अनचाहा रिकॉर्ड 147 साल के इतिहास में पहली बार हुआ

Ireland vs Zimbabwe: आयरलैंड (Ireland) के खिलाफ एक मात्र टेस्ट मैच के दौरान जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम (Zimbabwe) के विकेटकीपर क्लाइव मदंडे ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिसने विश्व क्रिकेट को चौंका कर रख दिया. दरअसल, जिम्बाब्वे के विकेटकीपर क्लाइव मदंडे (Clive Madande) ने शुक्रवार को आयरलैंड के खिलाफ टेस्ट पारी में 42 बाई रन देकर एक ऐसा अनचाहा रिकॉर्ड बनाया जो टेस्ट क्रिकेट में पहले कभी नहीं हुआ था. जिम्बाब्वे की बॉलिंग के दौरान गेंदबाजों ने भी खराब गेंदबाजी की जिसके कारण 42 रन बाई के तौर पर आयरलैंड को मिले. बता दें कि क्लाइव मदांडे ने इंग्लैंड के खिलाड़ी लेस एम्स के 90 साल पुराने अनचाहे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है.

इंग्लैंड के इस खिलाड़ी के नाम ये शर्मनाक रिकॉर्ड 1934 में दर्ज हुआ था. अब किसी भी टेस्ट मैच में 40 से अधिक बाई रन देने का यह अनचाहा रिकॉर्ड जिम्बाब्वे के विकेटकीपर क्लाइव मदांडे के नाम दर्ज हो गया है. टेस्ट मैच की बात करें तो जिम्बाब्वे की टीम ने पहली पारी में 210 रन बनाए तो वहीं आयरलैंड ने पहली पारी में 250 रन बनाए. इसके बाद जिम्बाब्वे ने अपनी दूसरी पारी में दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 12 रन बना लिए थे. अभी भी जिम्बाब्वे आयरलैंड से 28 रन पीछे है.

#otd 3 December 1905 – Les Ames was born (d. 1990)



Leslie Ethelbert George Ames CBE was a wicket-keeper & batsman for the England cricket team & Kent County Cricket Club.



In his obituary, Wisden Cricketers' Almanack described him as the greatest wicket-keeper-batsman of all… pic.twitter.com/DFNazL76y1