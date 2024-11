IPL 2025 Auction: आईपीएल इतिहास के टॉप 5 सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी, ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर नहीं बल्कि इस खिलाड़ी ने सभी को चौंकाया

IPL 2025 Auction: Most Expensive Indian Players List: जेद्दाह में चल रहे आईपीएल 2025 (IPL 2025) के मेगा ऑक्शन में केकेआऱ ने वेंकटेश अय्यर (Venkatesh Iyer) को अपनी टीम में शामिल कर लिया. ऑक्शन में अय्यर को कोलकाता ने 23.75 करोड़ रुपये खर्च करके अपनी टीम में शामिल कर लिया. इसी के साथ वेंकटेश अय्यर आईपीएल के इतिहास के तीसरे सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी बन गए. इस मामले में पहले नंबर पर ऋषभ पंत हैं जिन्हें लखनऊ सुपरजायंट्स ने 27 करोड़ में खरीदकर अपनी टीम में शामिल करने में सफल रही है. पंत आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं. वहीं, दूसरे नंबर पर श्रेयस अय्यर हैं जिन्हें पंजाब किंग्स ने 26.75 करोड़ में खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया. इसके बाद नंबर आता है वेंकटेश अय्यर का. अय्यर को केकेआर ने 23.75 करोड़ में खरीदा. (Who is the Most Expensive India Player in IPL History)

इस लिस्ट में चौथे नंबर पर अर्शदीप सिंह हैं. अर्शदीप ने पंजाब किंग्स ने 18 करोड़ में खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया है. इसके अलावा भारतीय स्पिनर यजुवेंद्र चहल को भी पंजाब किंग्स ने 18 करोड़ में खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया है. चहल आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे स्पिनर बन गए हैं.

आईपीएल के सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी (IPL 2025 Auction: Indian Most Expensive Players List)

ऋषभ पंत- 27 करोड़ (लखनऊ सुपरजायंट्स)

श्रेयस अय्यर- 26.75 करोड़ (पंजाब किंग्स)

वेंकेटेश अय्यर - 23.75 करोड़-(KKR, 2025)

अर्शदीप सिंह - 18 करोड़ - (PBKS, 2025)

युजवेंद्र चहल-18 करोड़, (PBKS, 2025)

युवराज सिंह- 16 करोड़

ईशान किशन 15.25 करोड़़

गौतम गंभीर- 14.90 करोड़