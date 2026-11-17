एमएस धोनी ने अपने 19 साल के IPL करियर को खत्म कर दिया है और उन्हें IPL 2027 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स का टीम मेंटर नियुक्त किया गया है. फ्रेंचाइजी ने मंगलवार को यह घोषणा की. यह घोषणा 16 दिसंबर को गोवा में होने वाले आगामी प्लेयर ऑक्शन से पहले, खिलाड़ियों को रिलीज और रिटेन करने की डेडलाइन से तीन घंटे पहले की गई.

चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक एन. श्रीनिवासन ने एक बयान में कहा,"एमएस धोनी के बिना CSK की कल्पना नहीं की जा सकती. लगभग दो दशकों तक, हमने जीत, हार और हर तरह के उतार-चढ़ाव के बीच एक-दूसरे का साथ दिया है और साथ मिलकर आगे बढ़े हैं." उन्होंने आगे कहा,"हमारा रिश्ता इतना मजबूत होने के पीछे एक ही कारण है. हम एक-दूसरे के इरादों पर सवाल नहीं उठाते. इसी भरोसे ने इस सफर को मुमकिन बनाया है."

"2008 में, मैंने जोर देकर कहा था कि धोनी को CSK का हिस्सा होना चाहिए... और यह मेरा सबसे बेहतरीन फैसला साबित हुआ. ऐसा इसलिए नहीं कि उन्होंने फ्रेंचाइजी के लिए बहुत कुछ हासिल किया है, बल्कि इसलिए कि वह एक बेहतरीन इंसान हैं. धोनी हमेशा हमारी पहचान का हिस्सा रहेंगे. यह हमेशा उनका घर रहेगा."

45 वर्षीय धोनी, IPL 2027 के लिए CSK के नए कोचिंग स्टाफ का हिस्सा बनेंगे. इस स्टाफ में हेड कोच जहीर खान, असिस्टेंट कोच एल्बी मोर्केल, गैरेथ बैटी और श्रीधरन श्रीराम, बॉलिंग कोच मोहित शर्मा और फील्डिंग कोच जेम्स फोस्टर शामिल हैं. पिछले तीन सीज़न में प्लेऑफ में जगह न बना पाने के बाद, सीएसके ने IPL 2027 के लिए अपने कोचिंग स्टाफ में बड़े बदलाव किए हैं.