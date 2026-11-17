IPL 2027 Retention LIVE Updates: आईपीएल 2027 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी से पहले फ्रेंचाइजी को अपने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करनी है. 17 नवंबर को यह समयसीमा है और इसमें अब कुछ ही समय बचा है. हालांकि, उससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स फ्रेंचाइजी ने एक धमाका किया है. महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल से संन्यास ले लिया है और वो अब मेंटोर की भूमिका में दिखेंगे. जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स ने अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को रिलीज कर दिया है. शमी की सैलरी भी कम हुई है. उन्हें 2 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है.
IPL 2027 Retention LIVE Updates: मिचेल स्टार्क नहीं खेलेंगे अगला सीजन?
क्रिकइन्फो की मानें तो, मिचेल स्टार्क अगले सीजन नहीं खेलेंगे. दावा है कि स्टार्क ने दिल्ली कैपिटल्स को बता दिया है कि वह 2027 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के व्यस्त शेड्यूल पर ध्यान देना चाहते हैं, इसलिए वह अगले साल के IPL में नहीं खेलेंगे. दिल्ली ने अगले IPL में कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन स्टार्क को अपनी टीम में बनाए रखने की पूरी कोशिश की थी, पर ऐसा होने की संभावना बहुत कम है.
अगर स्टार्क को रिलीज़ कर दिया जाता है, तो DC के ऑक्शन पर्स में 11.75 करोड़ रुपये और जुड़ जाएंगे. फ्रेंचाइजी ने स्टार्क को 2025 के मेगा ऑक्शन में खरीदा था, जब उन्हें KKR ने रिलीज कर दिया था. KKR के साथ रहते हुए, इस दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने टीम को उनका तीसरा IPL खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई थी.
IPL 2027 Retention LIVE Updates:रिलीज होंगे बोल्ट और दीपक चाहर
अब जब अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह के साथ जुड़ गए हैं, तो मुंबई के पास नई गेंद से गेंदबाजी करने वाली ऐसी जोड़ी है जो लीग की किसी भी अन्य जोड़ी को टक्कर दे सकती है. इससे दो जाने-पहचाने नामों को लेकर सवाल खड़े होते हैं. ट्रेंट बोल्ट और दीपक चाहर पर कुल 21.75 करोड़ रुपये खर्च होते हैं, और इनमें से किसी एक को भी रिलीज करने से नीलामी के लिए अच्छी-खासी रकम मिल सकती है.
बोल्ट कई सालों से MI की गेंदबाजी आक्रमण का अहम हिस्सा रहे हैं, लेकिन पिछला सीजन उनके लिए बहुत खराब रहा. उन्होंने 5 मैचों में 11.62 की इकॉनमी से केवल 2 विकेट लिए. चाहर का प्रदर्शन थोड़ा बेहतर रहा, जिन्होंने 8 मैचों में 10.39 की इकॉनमी से 8 विकेट लिए, लेकिन यह भी काफी महंगा साबित हुआ. खबर है कि MI उन्हें रिलीज करने या ट्रेड करने पर विचार कर सकती है.
IPL 2027 Retention LIVE Updates: मोहम्मद शमी राजस्थान को किए गए ट्रेड
आईपीएल 2027 के लिए खिलाड़ियों को रिटेन करने की डेडलाइन 17 नवंबर है और इससे कुछ ही घंटो पहले एक और मल्टी प्लेयर ट्रेड हुआ है. लखनऊ सुपर जायंट्स ने तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और स्पिनर एम सिद्धार्थ को राजस्थान रॉयल्स से ट्रेड किया है. जबकि इंग्लैंड के ऑल-राउंडर सैम करन आगामी सीजन राजस्थान के लिए खेलेंगे. शमी की सैलरी भी कम हुई है.
़लखनऊ ने उन्हें हैदराबाद से 10 करोड़ में खरीदा था, लेकिन राजस्थान में उन्हें 8 करोड़ मिलेंगे. दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने अब तक 132 IPL मैचों में 145 विकेट लिए हैं. अपनी सटीक लाइन-लेंथ और कंट्रोल के लिए मशहूर बाएं हाथ के स्पिनर एम. सिद्धार्थ भी LSG से RR में आ रहे हैं. वे अपनी मौजूदा फीस, 75 लाख रुपये पर ही टीम से जुड़ेंगे.
सिद्धार्थ आईपीएल 2024 में विराट कोहली को बोल्ड करके चर्चा में आए थे. वहीं, ऑलराउंडर सैम करन को राजस्थान से लखनऊ में ट्रेड किया गया है. वे अपनी मौजूदा फीस, 2.4 करोड़ रुपये पर ही लखनऊ का हिस्सा बनेंगे. इंग्लैंड के इस ऑल-राउंडर ने अपने IPL करियर में अब तक 59 विकेट लिए हैं और 997 रन बनाए हैं.
IPL 2027 Retention LIVE Updates: धोनी का आईपीएल से संन्यास
एमएस धोनी ने अपने 19 साल के IPL करियर को खत्म कर दिया है और उन्हें IPL 2027 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स का टीम मेंटर नियुक्त किया गया है. फ्रेंचाइजी ने मंगलवार को यह घोषणा की. यह घोषणा 16 दिसंबर को गोवा में होने वाले आगामी प्लेयर ऑक्शन से पहले, खिलाड़ियों को रिलीज और रिटेन करने की डेडलाइन से तीन घंटे पहले की गई.
चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक एन. श्रीनिवासन ने एक बयान में कहा,"एमएस धोनी के बिना CSK की कल्पना नहीं की जा सकती. लगभग दो दशकों तक, हमने जीत, हार और हर तरह के उतार-चढ़ाव के बीच एक-दूसरे का साथ दिया है और साथ मिलकर आगे बढ़े हैं." उन्होंने आगे कहा,"हमारा रिश्ता इतना मजबूत होने के पीछे एक ही कारण है. हम एक-दूसरे के इरादों पर सवाल नहीं उठाते. इसी भरोसे ने इस सफर को मुमकिन बनाया है."
"2008 में, मैंने जोर देकर कहा था कि धोनी को CSK का हिस्सा होना चाहिए... और यह मेरा सबसे बेहतरीन फैसला साबित हुआ. ऐसा इसलिए नहीं कि उन्होंने फ्रेंचाइजी के लिए बहुत कुछ हासिल किया है, बल्कि इसलिए कि वह एक बेहतरीन इंसान हैं. धोनी हमेशा हमारी पहचान का हिस्सा रहेंगे. यह हमेशा उनका घर रहेगा."
45 वर्षीय धोनी, IPL 2027 के लिए CSK के नए कोचिंग स्टाफ का हिस्सा बनेंगे. इस स्टाफ में हेड कोच जहीर खान, असिस्टेंट कोच एल्बी मोर्केल, गैरेथ बैटी और श्रीधरन श्रीराम, बॉलिंग कोच मोहित शर्मा और फील्डिंग कोच जेम्स फोस्टर शामिल हैं. पिछले तीन सीज़न में प्लेऑफ में जगह न बना पाने के बाद, सीएसके ने IPL 2027 के लिए अपने कोचिंग स्टाफ में बड़े बदलाव किए हैं.
IPL 2027 Retention LIVE Updates:
नमस्कार स्वागत है आपका एनडीटीवी स्पोर्ट्स पर. थोड़ी देर में आईपीएल खिलाड़ियों की रिटेंशन और रिलीज लिस्ट आने वाली है. आज का दिन काफी अहम है. हालांकि, उससे पहले कुछ खबरों ने धमाका किया है.