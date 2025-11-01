IPl 2026: सैमसन नई टीम से जुड़ने को तैयार, इस वजह से नहीं बनी केकेआर से बात, जानें क्यों केएल राहुल पर किंग खान की नजर

पिछले कई महीनों से टीम अपनी आईपीएल टीम बदलने के संजू सैमसन (Sanju Samson) के प्रयास रंग लाते दिख रहे हैं. और राजस्थान के पूर्व कप्तान हो सकता है कि आपको अगले सीजन में दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के लिए खेलते दिखाई पड़ें. दोनों ही टीमें ट्रेड करने के नजदीक पहुंच गई है. कैपिटल्स संजू के बदले ट्रिस्टियन स्टब्बस को रिलीज करेगी. सैमसन काफी पहले ही राजस्थान को छोड़ने का मन बना चुके थे और पिछले कुछ महीनों में उन्हें लेकर राजस्थान और दिल्ली प्रबंधन के बीच कई दौर की मीटिंग हुई. इसमें ट्रेडिंग के कई विकल्पों पर विस्तार से बात हुई और जानकारी के अनुसार अब इन प्रयासों पर फाइल मुहर लगनी बाकी है. वैसे दिल्ली संजू को इसी शर्त पर लेने को राजी हुई कि वह उनके बदले अपने किसी मुख्य स्टार खिलाड़ी को रिलीज नहीं करेगा.

इस वजह से नहीं बनी चेन्नई से संजू की बात

रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ महीनों के दौरान राजस्थान ने संजू के ट्रेड को लेकर बाकी कई दूसरी फ्रेंचाइजी टीमों से भी बात की थी. यहां तक कि बात चेन्नई सुपर किंग्स से भी हुई थी, लेकिन राजस्थान प्रबंधन उनके बदले में रवींद्र जडेजा को चाहता था, लेकिन चेन्नई इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था. यही वजह रही कि चेन्नई के साथ बात आगे नहीं बढ़ सकी. लेकिन फिलहाल अब अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं होता है, तो संजू का स्टब्बस के साथ ट्रेडिंग तय है.

Photo Credit: BCCI

केकेआर की नजर केएल राहुल पर

वहीं, कुछ साल पहले गौतम गंभीर के बतौर कप्तान जाने के बाद अभी तक उनके एक उत्तराधिकारी को ढूंढने में नाकाम रहे केकेआर की नजर केएल राहुल पर है. पिछले कई सीजनों में अलग-अलग कप्तानों को आजमा चुका केकेआर प्रबंधन एक बड़ा ऐसा नाम चाहता है, जो अगले कुछ साल टीम को संभाल सके. वहीं, हालिया नियुक्त हेड कोच अभिषेक नायर और केएल राहुल के बीच अच्छी छनती भी है. वहीं, केकेआर का शीर्ष प्रबंधन केएल को लेने का इच्छुक है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इसके लिए केकेआर किसी रिलीज करेगा?

वेंकटेश अय्यर के पास अब इसके सिवा कोई विकल्प नहीं

फिलहाल केकेआर के पास वह खिलाड़ी नहीं दिख रहा , जिससे वह दिल्ली को संतुष्ट कर सता है. हालांकि, आंद्रे रसेल के दिल्ली से जुड़ने की चर्चा है, लेकिन दिल्ली प्रबंधन युवा और ऐसे खिलाड़ियों में निवेश करना चाहता है, जो अगले कुछ साल उसे मजबूती प्रदान कर सकें. फिलहाल एक मात्र विकल्प रिंकू सिंह और वरुण चक्रवर्ती दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन लगता नहीं कि केकेआर इन दोनों में किसी एक को जाने देगा. पिछले साल केकेआर की कप्तानी करने वाले वेंकटेश अय्यर बेहतर करने में विफल रहे. और उनके फिर से ऑक्शन पूल में जाने की पूरी संभावना है. वैसे केकेआर अय्यर को रिलीज कर कैमरून ग्रीन को हासिल करने का मन बना चुके हैं.