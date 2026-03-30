IPL 2026, RR vs CSK: वैभव सूर्यवंशी आज पलट देंगे बाजी, 15 साल की उम्र में 15 महारिकॉर्ड जिसे देख CSK के उड़ जाएंगे होश

IPL 2026 RR vs CSK : आईपीएल 2026 के तीसरे मैच में आज चेन्नई सुपरकिंग्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के साथ होना है. चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ा खतरा वैभव सूर्यवंशी होंगे. वैभव अगर छह ओवर के पावरप्ले में खेल गए, तो चेन्नई का गेंदबाजी अटैक मुश्किलों में घिर सकता है. वैभव ने पिछले एक साल में अपनी बल्लेबाजी से खासा प्रभावित किया है. आईपीएल 2025 में वैभव ने 7 मुकाबलों में 206 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 252 रन बनाए थे. वैभव के खेल में पिछले सीजन के बाद और ज्यादा सुधार आया है. पिछले साल वैभव 14 साल के थे, अब इस साल 15 साल की उम्र में आईपीएल में खेलते हुए नजर आने वाले हैं. ऐसे में जानते हैं वैभव ने अबतक अपने करियर में कितने रिकॉर्ड बना लिए हैं.

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15 साल और 15 रिकॉर्ड