IPL 2026: संजू सैमसन के बदले CSK से रवींद्र जडेजा और इस विदेशी स्टार की होगी ट्रेडिंग, रिपोर्ट में दावे से मची खलबली

RR-CSK IPL 2026 Trade for Sanju Samson and Ravindra Jadeja: आईपीएल 2026 से पहले ट्रेडिंग मार्केट में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. ईएसपीएनक्रिकइन्फो की एक रिपोर्ट के मुताबिक, राजस्थान रॉयल्स (RR) अपने कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के साथ संभावित ट्रेड में शामिल करने पर विचार कर रही है. इस ट्रेड के तहत रवींद्र जडेजा और सैम कुरेन को चेन्नई से राजस्थान भेजा जा सकता है.

रिपोर्ट के अनुसार, RR और CSK दोनों टीमें इस प्रस्ताव पर खिलाड़ियों से शुरुआती बातचीत कर चुकी हैं. अगर सभी खिलाड़ी अपनी लिखित सहमति दे देते हैं, तो यह आईपीएल 2026 से पहले का सबसे बड़ा ट्रेड सौदा बन सकता है. फ्रेंचाइज़ियों को यह प्रस्तावित ट्रेड आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के पास अनुमोदन के लिए भेजना होगा.

पहले यह कयास लगाया जा रहा था कि डेवाल्ड ब्रेविस भी इस डील का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन ताज़ा रिपोर्टों के अनुसार, इस डील में इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम कुरेन शामिल हैं.

खिलाड़ियों का रिटेंशन और कीमत

रवींद्र जडेजा: आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी से पहले CSK ने उन्हें ₹18 करोड़ में रिटेन किया था. जडेजा 2012 से टीम का अहम हिस्सा हैं और उन्होंने तीन खिताब जीत में निर्णायक भूमिका निभाई है.

सैम कुरेन: IPL 2025 की नीलामी में CSK ने उन्हें ₹2.4 करोड़ में खरीदा था.

संजू सैमसन: राजस्थान रॉयल्स ने अपने कप्तान को ₹18 करोड़ में रिटेन किया था.

15 नवंबर तक रिटेंशन की डेडलाइन

आईपीएल टीमों के पास खिलाड़ियों के रिटेंशन की अंतिम तारीख 15 नवंबर है. इसी कारण हाल के दिनों में बड़े खिलाड़ियों के ट्रेड से जुड़ी अटकलें तेज़ हो गई हैं. पिछले कुछ महीनों से ऐसी खबरें हैं कि संजू सैमसन को CSK या दिल्ली कैपिटल्स में ट्रेड किया जा सकता है.

चेन्नई का बयान, “संभावना नहीं है”

आईएएनएस से बातचीत में CSK के सीईओ काशी विश्वनाथन ने इस संभावित ट्रेड पर कहा, “नहीं, संभावना नहीं है.” हालांकि सूत्रों के अनुसार, अगले कुछ दिनों में इस ट्रेड को लेकर स्थिति और स्पष्ट हो सकती है.

फिलहाल यह मामला चर्चा में है, लेकिन अगर यह डील होती है तो यह आईपीएल इतिहास के सबसे बड़े और चौंकाने वाले ट्रेड्स में से एक होगी. तीन बड़े नाम संजू सैमसन, रवींद्र जडेजा और सैम कुरेन का इस तरह टीम बदलना पूरे टूर्नामेंट और टीम के हालात को बदल सकता है.

(IANS इनपुट के साथ)