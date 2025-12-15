IPL 2026 Auction: भले ही ऑक्शन में कैमरून ग्रीन पर लगे 50 करोड़ की बोली, लेकिन 18 करोड़ से ज्यादा नहीं मिलेंगे, जानिए क्यों ?

IPL 2026 Auction: आईपीएल 2026 मॉक ऑक्शन (IPL 2026 Mock Auction) आयोजित किया गया जिसमें कैमरून ग्रीन को KKR ने रिकॉर्ड 30.50 में खरीदकर अपनी टीम में शामिल कर लिया है. यानी कैमरून ग्रीन को लेकर जो उम्मीद लगी है उसको लेकर पूर्व क्रिकेटर ने भी मॉक ऑक्शन में हामी भर ली है. अगर यह आईपीएल ऑक्शन में होता है तो यह IPL इतिहास में रिकॉर्ड होगा. KKR की तरफ से रॉबिन उथप्पा ने ग्रीन के लिए पूरी बोली लगा दी. बता दें कि आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगा खिलाड़ी ऋषभ पंत हैं. पंत को लखनऊ ने 27 करोड़ में खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया था.

लेकिन है यहां बड़ा ट्विस्ट

भले ही मॉक ऑक्शन में कैमरून ग्रीन को पर 30 करोड़ से ज्यादा की बोली लगी है लेकिन खिलाड़ी को 18 करोड से ज्यादा रुपये नहीं मिलेंगे. नियम के अनुसार यह पक्का है कि कोई भी विदेशी खिलाड़ी 18 करोड़ (लगभग USD 2 मिलियन) से ज़्यादा रुपये घर नहीं ले जा सकता, भले ही जीतने वाली बोली 30 करोड़ से ज़्यादा ही क्यों न हो.

18 करोड़ से ज्यादा नहीं मिलेंगे, यह नियम है बड़ी वजह

ऐसा IPL के "मैक्सिमम-फी" नियम की वजह से है, जिसके अनुसार मिनी ऑक्शन में किसी विदेशी खिलाड़ी की मैक्सिमम फीस, सबसे ज़्यादा रिटेंशन स्लैब (INR 18 करोड़) और पिछले मेगा ऑक्शन में सबसे ज़्यादा कीमत (ऋषभ पंत 27 करोड़ ) से कम होगी. इस बार हाईएस्ट रिटेंशन स्लैब 18 करोड़ रुपए था और पिछले मेगा ऑक्शन में ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपये मिले थे. ऐसे में दोनों में से सबसे कम हाईएस्ट रिटेंशन स्लैब के 18 करोड़ रुपए होते हैं. य़ानी अगर ऑक्शन में ग्रीन पर 30 करोड़ से भी ज्यादा की बोली लगती है तो भी खिलाड़ी को 18 करोड़ ही मिलेंगे. लेकिन दूसरी ओर टीमों के पर्स से बाकी बचे पैसे काटे जाएंगे.

क्यों हैं कैमरून ग्रीन इतनी डिमांड में

कैमरन ग्रीन पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके लिए बोली की जंग देखने को मिल सकती है, खासकर जब उन्होंने यह कन्फर्म कर दिया है कि वह बॉलिंग के लिए भी आईपीएल में उपलब्ध रहेंगे. कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के पास इतना पैसा और जगह है कि वे ग्रीन जैसे खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल कर सकें. यह दाएं हाथ का ऑलराउंडर मिडिल-ऑर्डर में बैटिंग कर सकता है और चार बेहतरीन ओवर भी फेंक सकता है.

आईपीएल में गेंदबाजी के लिए तैयार, कैमरन ग्रीन

पीठ की सर्जरी से उबरने के कारण 2025 सत्र से बाहर रहे 26 साल के ग्रीन जून में एक विशेषज्ञ बल्लेबाज के तौर पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लौटे थे. हालांकि इसके बाद उन्हें गेंदबाजी करने की इजाजत मिल गई है और वह ऑस्ट्रेलिया तथा इंग्लैंड के बीच चल रही एशेज सीरीज में गेंदबाजी कर रहे हैं. ‘ईएसपीएनक्रिकइंफो' ने ग्रीन के हवाले से कहा, ‘‘मैं गेंदबाजी के लिए तैयार रहूंगा. मुझे नहीं पता कि मेरे मैनेजर यह सुनना चाहेंगे या नहीं लेकिन उनकी तरफ से गड़बड़ी हुई थी. '' उन्होंने कहा, ‘‘उनका मतलब ‘बल्लेबाज' कहना नहीं था. मुझे लगता है कि उन्होंने गलती से ऐसा कर दिया। असल में यह उनकी तरफ से एक गड़बड़ी थी.'' लंबे कद के ऑलराउंडर ग्रीन ने 2023 में मुंबई इंडियंस और 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का प्रतिनिधित्व किया था. वह नीलामी में हिस्सा लेने वाले सबसे बड़े नामों में से हैं और उनके लिए भारी-भरकम बोली लगने की उम्मीद है.