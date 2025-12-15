IPL 2026 Auction: छोटे कद के बड़े हिटर से लेकर तेज रफ्तार के कहर तक, ये 5 अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी बन सकते हैं सबसे बड़े गेम-चेंजर

ipl auction 2026 auction Five Uncapped Indian Players: IPL 2026 का मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर को दुबई में होने वाला है. ज्यादातर फ्रेंचाइजियों के पास सीमित बजट है लेकिन टीम कॉम्बिनेशन पूरा करने के लिए कई स्लॉट खाली हैं. ऐसे में एक बार फिर भारतीय अनकैप्ड खिलाड़ियों की मांग चरम पर रहने वाली है. घरेलू क्रिकेट में दमदार प्रदर्शन करने वाले कुछ नाम इस ऑक्शन में टीमों की पहली पसंद बन सकते हैं. आइए नजर डालते हैं ऐसे ही पांच भारतीय खिलाड़ियों पर जिन पर फ्रेंचाइजियों की खास नजर रहेगी.

स्विंग से डेथ ओवर तक असरदार पैकेज - औकिब नबी

जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज औकिब नबी पिछले कुछ सीजन से घरेलू क्रिकेट में लगातार विकेट निकाल रहे हैं. शुरुआत में स्विंग बॉलिंग के लिए पहचाने जाने वाले इस गेंदबाज ने अब डेथ ओवरों में भी खुद को काफी बेहतर किया है. हालिया सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने सात मैचों में 15 विकेट झटके और उनकी इकॉनमी आठ से नीचे रही. पहले KKR और SRH के साथ नेट बॉलर रह चुके औकिब अब बतौर मैच-विनर फ्रेंचाइजियों के रडार पर हैं.

लेफ्ट-आर्म स्पिन ऑलराउंडर जो भविष्य का बड़ा नाम बन सकता है - प्रशांत वीर

20 वर्षीय प्रशांत वीर ने UP T20 लीग से पहचान बनाई और इसके बाद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी खुद को साबित किया. लेफ्ट-आर्म स्पिन के साथ उपयोगी बल्लेबाज़ी करने वाले वीर को CSK ने ट्रायल्स में करीब से परखा, जो उनके बढ़ते कद को दर्शाता है. बीते कुछ दिनों में लगातार मैच खेलते हुए उन्होंने तेज स्ट्राइक रेट से रन बनाए और किफायती स्पेल में विकेट भी निकाले. उनके ऑल-राउंड स्किल्स उन्हें ऑक्शन में बेहद आकर्षक विकल्प बनाते हैं.

रफ्तार, कंट्रोल और विकेट लेने की क्षमता - अशोक शर्मा

राजस्थान के तेज़ गेंदबाज़ अशोक शर्मा लगातार 140 किमी प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से गेंदबाज़ी करते हैं. शुरुआती करियर में अस्थिरता के बाद, पिछले दो सीज़न में उन्होंने खुद को एक भरोसेमंद सीमर के रूप में स्थापित किया है. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के ग्रुप स्टेज में वे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ रहे. KKR और RR जैसी टीमों का हिस्सा रह चुके अशोक को अभी IPL डेब्यू का इंतजार है, लेकिन इस बार उनके लिए दरवाजा खुलता दिख रहा है.

लेफ्ट-आर्म रिस्ट स्पिन की दुर्लभ कला - क्रेन्स फुलेट्रा

लेफ्ट-आर्म रिस्ट स्पिनर बहुत कम मिलते हैं और यही बात क्रेन्स फुलेट्रा को खास बनाती है. सौराष्ट्र के लिए सीमित T20 अनुभव के बावजूद उन्होंने फ्रेंचाइजियों का ध्यान खींचा है. पिछले सीज़न SRH ने उन्हें नेट बॉलर के रूप में शामिल किया था और अगर वे ऑक्शन में रजिस्टर्ड होते तो टीम में जगह बना सकते थे. जयदेव उनादकट जैसे सीनियर खिलाड़ियों की सिफारिश भी उनके टैलेंट की गवाही देती है. इस बार ऑक्शन में उनका नाम काफी चर्चा में रह सकता है.

छोटे कद में बड़ा हिटर - कार्तिक शर्मा

19 साल के कार्तिक शर्मा लोअर-ऑर्डर में तेजी से रन बनाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं. क्लीन हिटिंग उनकी सबसे बड़ी ताकत है और यही वजह है कि कई टीमों ने उन्हें शॉर्टलिस्ट किया है. अब तक खेले गए T20 मैचों में उनका स्ट्राइक रेट 160 से ऊपर रहा है और उन्होंने जमकर छक्के लगाए हैं. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के नॉकआउट मुकाबलों में उनकी फिनिशिंग ने टीम को लगातार जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

IPL 2026 मिनी ऑक्शन में जहां बड़े नामों पर सीमित बोली लग पाएगी, वहीं ऐसे अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी फ्रेंचाइजियों के लिए स्मार्ट इन्वेस्टमेंट साबित हो सकते हैं. ये पांच खिलाड़ी न सिर्फ सस्ते विकल्प हैं, बल्कि भविष्य के मैच-विनर बनने की पूरी क्षमता भी रखते हैं.