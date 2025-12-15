IPL Auction 2026: धोनी से लेकर पंत तक, आईपीएल के हर सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन रहे हैं ? देखें पूरी लिस्ट

IPL 2026 Mini Auction Most Expensive Player In Every Season: आईपीएल 2026 के लिए मिनी ऑक्शन कल 16 दिसंबर को अबुधाबी में होने वाली है. इस नीलामी में कुल 350 खिलाड़ियों की बोली लगेगी जिनमें 240 भारतीय और 110 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं. हर बार की तरह इस बार भी कई खिलाड़ियों की किस्मत बदलने वाली है. हाल ही में वनडे में संन्यास से वापसी करने वाले दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक का नाम भी अंतिम सूची में शामिल किया गया है. उनका आधार मूल्य एक करोड़ रुपये है. इस सूची में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ भी शामिल हैं, जिनका आधार मूल्य दो करोड़ रुपये है. स्मिथ आखिरी बार 2021 में आईपीएल में खेले थे.

इस आईपीएल में कैमरून ग्रीन जैसे खिलाड़ियों पर पैसों की बरसात हो सकती है. हर बार की तरह इस बार भी आईपीएल ऑक्शन में एक खिलाड़ी ऐसा होगा जिसपर करोड़ों रुपये बरसेगा. पिछले ऑक्शन में ऋषभ पंक पर 27 करोड़ रुपये खर्च हुए थे. ऐसे में जानते हैं. हर IPL नीलामी में सबसे महंगा खिलाड़ियों के बारे में.

IPL 2026: हर IPL ऑक्शन में ये खिलाड़ी रहे हैं सबसे महंगे

IPL 2008 - MS धोनी

धोनी को CSK ने 6 करोड़ में खरीदा था और वह उस सीज़न के सबसे महंगे खिलाड़ी थे.

IPL 2009 - केविन पीटरसन, एंड्रयू फ्लिंटॉफ

पीटरसन और फ्लिंटॉफ को RCB और CSK ने क्रमशः 7.55 करोड़ में खरीदा था.

IPL 2010 - शेन बॉन्ड, कीरोन पोलार्ड

बॉन्ड और पोलार्ड को KKR और MI ने 4.8 करोड़ में खरीदा था.

IPL 2011: गौतम गंभीर

KKR ने गंभीर को 11.04 करोड़ में खरीदा था.

IPL 2012: रवींद्र जडेजा

जडेजा को CSK ने 12.8 करोड़ में खरीदा था.

IPL 2013: ग्लेन मैक्सवेल

MI ने मैक्सवेल को 6.3 करोड़ में खरीदा था.

IPL 2014: युवराज सिंह

RCB ने युवराज सिंह को 14 करोड़ में खरीदा.

IPL 2015: युवराज सिंह

DC के 16 करोड़ में खरीदने के बाद युवराज फिर से सबसे महंगे खिलाड़ी बने.

IPL 2016: शेन वॉटसन

RCB ने वॉटसन को 9.5 करोड़ में खरीदा.

IPL 2017: बेन स्टोक्स

बेन स्टोक्स को राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स ने 14.5 करोड़ में खरीदा.

IPL 2018: बेन स्टोक्स

RR ने स्टोक्स को 12.5 करोड़ में खरीदा.

IPL 2019: जेडन उनादकट, वरुण चक्रवर्ती

उनादकट और वरुण को RR और KKR ने 8.4 करोड़ में खरीदा.

IPL 2020: पैट कमिंस

पैट कमिंस को KKR ने 15.5 करोड़ में खरीदा.

IPL 2021: क्रिस मॉरिस

मॉरिस को RR ने 16.25 करोड़ में खरीदा था.

IPL 2022: ईशान किशन

MI ने ईशान किशन को 15.25 करोड़ दिए थे.

IPL 2023: सैम करन

PBKS ने सैम करन को 18.5 करोड़ में खरीदा था.

IPL 2024: मिचेल स्टार्क

मिशेल स्टार्क को KKR ने 24.75 करोड़ में खरीदा था.

IPL 2025: ऋषभ पंत

LSG के 27 करोड़ देने के बाद पंत इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बनकर इतिहास रचा था.